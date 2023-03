L’Arsenal vuole un titolare del Milan: “Arteta è ossessionato”

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. L’allenatore dell’Arsenal vuole a tutti i costi il rossonero per renderlo perno indiscusso della sua formazione. Maldini preoccupato

Il Milan ha già cominciato a ragionare in vista della prossima stagione. Ci sarà da fare un buon mercato per scongiurare i problemi che si stanno riscontrando nell’attuale, dove ogni reparto presenta delle carenze non di poco conto. Prima però di pensare ai colpi in entrata bisogna comprendere cosa fare con alcuni giocatori presenti oggi nella rosa di Stefano Pioli. Soprattutto di quelli in prestito.

Bakayoko, Sergino Dest, Vranckx e Brahim Diaz rappresentano delle grosse incognite. Molto meno il primo, il francese ex Monaco, che sembra abbia come unica possibilità quella di tornare a Londra dopo aver visto terminare il prestito biennale al Milan. Timo Bakayoko è un assoluto esubero, praticamente da sempre, e non c’è la minima intenzione di esercitare il riscatto su di lui. Per quanto concerne i nuovi arrivati Dest e Vranckx le situazioni non sono di certo migliori. Entrambi con uno scarso minutaggio in stagione, non valgono, ancora e probabilmente, le cifre fissate per i loro riscatti.

Dest, misteriosamente, non viene convocato da Stefano Pioli da qualche partita, e Vranckx, in maniera stupefacente, è stato scavalcato nelle gerarchie proprio da Bakayoko. Qualcosa non torna, e i fatti dicono che nessuno dei due ha conquistato la fiducia di club e ambiente. Vanno verso il ritorno alle proprie basi. Differente, assai, la situazione di Brahim Diaz.

Brahim Diaz, il Milan sa cosa vuole

Il folletto iberico si trova da tre stagioni al Milan. Ha ormai instaurato totale confidenza con ambiente, giocatori e allenatore. Lo ha ammesso anche Pioli qualche giorno fa. Insomma, è di casa Brahim Diaz a Milanello, amato anche dalla tifoseria rossonera. Ma il suo futuro è attualmente un rebus. Le sue tre stagioni al Milan sono state un crescendo in termini di prestazioni e incisività. E’ un calciatore importante lo spagnolo per il Diavolo. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero deciso di riscattarlo dal Real Madrid. C’è un diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro, e probabilmente il Milan sta lavorando per abbassare tale cifra.

Ma dall’altra lato anche il club di Florentino Perez avrebbe tutta l’intenzione di richiamare Brahim Diaz a Madrid. Le sue prestazioni in rossonero hanno convinto, così tanto che adesso viene ritenuto un calciatore utile alla causa dei blancos. Da giorni si parla infatti di un Real pronto ad offrire il rinnovo di contratto. Difficile che tra i due club nascano screzi, dati i buoni rapporti, ma tale controversia andrà presto risolta. Mancano pochi mesi alla fine della stagione e Brahim Diaz sembra essere conteso tra due fuochi.

Ma attenzione, c’è una terza forza pronta ad inserirsi, ed è l’Arsenal di Mikel Arteta. La novità di mercato è sconvolgente.

Arteta pazzo di Brahim Diaz

Come riporta elnacional.cat, Mikel Arteta ha tutta l’intenzione di fare con Brahim Diaz quanto fatto con Martin Odegaard. Dunque portarlo a Londra, plasmarlo secondo il suo stile e le sue idee, e renderlo perno della sua formazione. La fonte ne è certa: l’allenatore dell’Arsenal è ossessionato dal folletto spagnolo e lo vuole quanto prima con sé. I Gunners sono disposti ad offrire qualcosa come 35 milioni di euro per strapparlo a Milan e Real Madrid, una cifra con cui difficilmente Maldini e Massara potranno competere.