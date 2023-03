Milan, nome nuovo per l’attacco: l’annuncio sorprendente

C’è un nome nuovo per l’attacco. L’annuncio che sorprende: arriva, ancora una volta dalla Ligue 1. Ecco di chi si tratta

Un nuovo attaccante per il Milan. In estate i rossoneri proveranno a regalare a Stefano Pioli un centravanti che possa arrivare facilmente in doppia cifra.

L’acquisto del bomber giovane – è evidente – non si può più rimandare. Il Diavolo ha bisogno di un calciatore da affiancare ad Olivier Giroud, che non può continuare ad avere il peso dell’attacco sulle proprie spalle ancora per molto tempo. Il francese non è più un giovanissimo e guardare al futuro è un obbligo per il Milan.

Così, in questo periodo, non passa giorno in cui non c’è un attaccante che viene accostato al club rossonero. Frederic Massara e Paolo Maldini stanno setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto ma bisognerà aspettare ancora un po’ prima di assistere all’affondo vero e proprio. Prima serve centrare la qualificazione in Champions e magari chiudere definitivamente il discorso legato ai rinnovi di Rafael Leão e Olivier Giroud.

Nuova idea

Anche Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, parlando di mercato in entrata, ha invitato a pazientare ma un profilo nuovo lo ha suggerito alla dirigenza. Un centravanti, che tanto bene sta facendo in Ligue 1:

“Il Milan in questo momento sta seminando, per il raccolto bisognerà capire le possibilità finanziare, dettate anche dalle qualificazioni in Champions. Il primo giocatore che prenderei è un attaccante da 20 gol a stagione, un attaccante da doppia cifra, io sogno Terem Moffi del Nizza. Non è detto che il Milan lo prenda, mi sembra che non costi tantissimo 25/30 milioni e può essere una rivelazione. E’ maturo, non ha 20 anni, e conosce il calcio che conta”.

Moffi, che fino a gennaio ha indossato la maglia del Lorient, prima di trasferirsi in rossonero, ha segnato ben 16 gol stagionali, di cui 15 in Ligue 1.

Ligue 1 nel mirino

Ma in Francia ci sono altri profili finiti sul taccuino del Milan. Uno di questi è Balogun che “ha detto che sa che Arteta lo sta seguendo e che vorrebbe giocarsi le sue possibilità all’Arsenal. Non so se questo frenerà le voglie delle altre squadre come il Milan ma penso che è comunque destinato a giocare ai Gunners”. Secondo Pellegatti la pista che porta Balogun andrebbe scartata. Attenzione però a quelle che portano, sempre in Ligue 1, a Jonathan David, pronto finalmente a lasciare il Lille, e Wahi, centravanti del Montpellier.