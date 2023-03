Pioli perde i pezzi: la Premier è sempre più vicina

Il giocatore appare sempre più destinato a lasciare il Milan per approdare in Inghilterra. Interesse confermato e addio ai rossoneri di Pioli

Il rischio di perdere uno dei titolarissimi si sta facendo sempre più concreto. Stefano Pioli gli ha ormai affidato le chiavi delle trequarti ma in estate l’addio appare, ormai, quasi scontato.

Brahim Díaz, dopo una stagione complicata, si è preso il Milan e nella serata più importante della stagione è stato lui a mettere il pallone in fondo alla rete. E’ stato lo spagnolo a portare i rossoneri ai quarti di finale con il gol contro il Tottenham, nel match di andata.

Il numero dieci del Milan non sarà il trequartista di un tempo, tutto estro e qualità, ma ha carattere e quella voglia di non mollare mai che hanno convinto Stefano Pioli. Diaz ha di fatto scalzato Charles De Ketelaere, che ad inizio stagione era dato come il titolare dietro la punta. L’investimento da 35 milioni di euro(32 milioni più 3 milioni di bonus), d’altronde, lasciavano pochi dubbi sulle scelte che avrebbe dovuto fare il tecnico di Parma ma le gerarchie sono state subito ribaltate.

Milan lontano

Diaz, però, come è noto, non è di proprietà del Milan e in estate un suo addio appare sempre più probabile. Come più volte detto, il Diavolo non appare intenzionato a investire 22 milioni di euro per il trequartista, vorrebbe uno sconto ma il Real Madrid sta seriamente pensando di riportarlo a casa.

Questo perché gli interessamenti dalla Premier League si stanno facendo sempre più insistenti. Nei giorni scorsi si è parlato di Newcastle e Chelsea, pronti a mettere sul piatto anche più di 34 milioni di euro, ma nelle ultime ore ha trovato sempre più conferme l’apprezzamento da parte dell’Arsenal di Arteta, tecnico che conosce molto bene Diaz.

Solo conferme

Un’ipotesi confermata anche da Carlo Pellegatti, stamani sul proprio canale YouTube: “Con il Real si riprenderà da zero, con un’offerta, si parla, di 16 milioni di euro ma non sappiamo quanto ne vuole il club spagnolo. La notizia di ieri è che c’è una squadra inglese molto interessata. Aumentano dunque le possibilità che il Real se lo riprenda per poi cederlo. E’ l’Arsenal la squadra che lo vorrebbe prendere. Una squadra che giocherà la Champions e questo chiaramente interessa a Brahim Diaz. Non facciamo fatica ad immaginarlo visto che Arteta ama questo tipo di calciatori. Diaz ha segnato contro il Liverpool e il Tottenham, sembra davvero giocare benissimo contro le inglesi”.