Calciomercato Milan, derby per il bomber: Inter in vantaggio

Sull’attaccante che piace al Diavolo i nerazzurri al momento sono in pole perché lo seguono da più tempo: la situazione ad oggi

Il Milan, non è più un mister, è a caccia di un nuovo numero 9 per il futuro. Si cerca un centravanti giovane che possa dare nuova linfa al reparto e soprattutto che possa garantire dei numeri importanti per tutta la durata della stagione.

Chiaramente le probabilità che Zlatan Ibrahimovic continui in rossonero sono quasi nulle. Il 41enne non può più rappresentare il futuro di questa squadra così come Olivier Giroud, che con i suoi 37 anni non può e non deve rappresentare l’unico punto di riferimento offensivo della squadra di Stefano Pioli. L’ex Chelsea continua ad avere un rendimento importante e il rinnovo di contratto è meritato, ma i rossoneri devono assicurarsi un altro elemento di valore in quel ruolo.

Lo stesso Divock Origi non convince del tutto, soprattutto per le problematiche di tipo fisico. I nomi che sono circolati nelle ultime settimane si conoscono, da Okafor del Salisburgo a Balogun dell’Arsenal, ad oggi in prestito al Reims. Negli ultimi giorni è però venuto fuori anche il nome di Mateo Retegui. Il 23enne è al centro dell’attenzione ora perché è stato convocato da Roberto Mancini in Nazionale, e giovedì con l’Inghilterra ha anche trovato il primo gol in azzurro.

Inter in pole su Retegui: lo rivela Sky

Il classe ’99 è uno dei profili più interessanti ed è già stato accostato a diverse squadre, tra cui anche il Milan. Si tratta ovviamente di un calciatore che interessa a tanti club, soprattutto in Serie A.

Stando però a quanto riportato da Sky nelle ultime ore, è l’altra squadra di Milano ad essere più vicina all’italo-argentino. L’Inter infatti segue il centravanti da più di un anno e ha un canale privilegiato con il Tigre: questo dopo aver effettuato l’operazione legata a Facundo Colidio con il club argentino, che è in prestito fino a fine stagione. Una situazione di vantaggio non da poco in questo momento.

Ricordiamo che Retegui è in prestito al Boca Junior e il Tigre dovrebbe riscattarlo per 2,5 milioni di euro, lasciando al club di Buenos Aires il 50% sulla futura rivendita. I nerazzurri lo hanno seguito da vicino anche ieri al Maradona e quindi al momento sono in vantaggio e sperano di replicare il colpo Lautaro Martinez. Al momento il Milan ha altri nomi in cima alla lista, ma questa pista non va scartata, anche de al momento l’Inter è avanti.