Milan, ritorno di fiamma per Alvaro Morata: costi accessibili, si può fare

La Gazzetta dello Sport rivela che Morata è tra le idee del Milan per il prossimo calciomercato estivo: il club vuole comprare un attaccante.

Paolo Maldini e Frederic Massara entro fine stagione prenderanno alcune decisioni importanti per il futuro del Milan. Tra queste potrebbe esserci l’acquisto di un nuovo centravanti.

Olivier Giroud va verso i 37 anni e, sebbene dia ancora delle buone garanzie, è necessario avere una valida alternativa. Chi non può darne di garanzie è Zlatan Ibrahimovic, che ha 41 anni ed è rientrato dopo un grave infortunio. Il suo rinnovo, a differenza di quello del collega francese, è fortemente in bilico.

Incerta anche la permanenza di Divock Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool la scorsa estate e finora mai davvero convincente. Da capire se gli verrà data un’altra chance oppure se verranno valutate le eventuali offerte che arriveranno. Certamente nei prossimi due mesi dovrà provare a dimostrare di meritare di restare.

Calciomercato Milan, interessa Morata?

La dirigenza rossonera sta valutando diversi nomi per l’attacco della squadra allenata da Stefano Pioli. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Alvaro Morata nella lista dei profili che interessano.

Il 30enne attaccante spagnolo piace al Milan e ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Al momento non si parla di rinnovo. L’Atletico Madrid potrebbe farlo partire per 15-20 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, si parla di circa 5 milioni netti a stagione.

Morata tornerebbe volentieri in Italia, dove ha già indossato la maglia della Juventus. Sua moglie è l’italianissima Alice Campello, che ovviamente sarebbe ben felice di tornare nel suo Paese di origine. Ovviamente, è presto per parlare di una trattativa con il Milan. Ad oggi non c’è.

I numeri stagionali di Alvaro

Non è la prima volta che Morata viene accostato al club rossonero. Avevano provato a prenderlo già Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli nel 2017, ai tempi del “Milan cinese”. Poi l’affare non andò in porto, lui si è trasferito al Chelsea e a Milanello sbarcò la coppia André Silva-Nikola Kalinic. La storia la conosciamo…

Alvaro recentemente è diventato il capitano della nazionale maggiore spagnola, un grande orgoglio e una responsabilità che lo motiva molto. Nelle ultime partite dell’Atletico Madrid è partito dalla panchina, ma in stagione ha comunque messo assieme 12 gol e 3 assist in 35 match. Non ha escluso di poter lasciare i Colchoneros, a fine stagione parlerà con la dirigenza e Diego Simeone. Sicuramente, senza rinnovo, la cessione diventerebbe automatica.