Maignan super, rigore parato a Depay in Francia-Olanda (VIDEO)

Maignan subito protagonista da titolare della Francia: ha parato un rigore a Depay nella sfida contro l’Olanda.

Ha attraversato un lungo calvario per via di un infortunio muscolare, ma Mike Maignan è tornato in grande forma e si sta confermando un portiere di alto livello. Complice il ritiro di Hugo Lloris dalla nazionale francese, è stato anche nominato il nuovo titolare da Didier Deschamps.

Ieri sera contro l’Olanda c’è stata la prima partita delle qualificazioni al prossimo Europeo e a difendere la porta della Francia c’era proprio lui. I Bleus hanno trionfato per 4-0, iniziando al meglio il loro cammino.

I gol sono stati realizzati da Antoine Griezmann, Dayot Upamecano e Kylian Mbappé (doppietta). La prossima partita dei Galletti sarà contro l’Irlanda lunedì 27 marzo in trasferta. Un match da non sottovalutare, ma che vede la Francia nettamente favorita per la vittoria.

Maignan ha parato il penalty a Depay

Maignan ha disputato una partita nel complesso tranquilla, vista la superiorità della nazionale francese. Ma nel recupero l’Olanda ha ottenuto un calcio di rigore per tocco di braccio di Upamecano sul colpo di testa di Weghorst.

Sul dischetto si è presentato Memphis Depay, uno specialista. Tuttavia, l’attaccante dell’Atletico Madrid si è fatto parare il penalty da Maignan. Il portiere del Milan ha respinto una prima volta il ritiro e poi ha bloccato il pallone sul tentativo di ribattuta del giocatore olandese.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL RIGORE PARATO DA MAIGNAN

Mike si è fatto trovare pronto e si è preso anche lui la scena in un match che lo aveva visto poco impegnato. Ha confermato di essere un buon pararigori. Alla prima da numero 1 assoluto della Francia ha messo il suo sigillo a una vittoria contro una rivale sempre temibile come l’Olanda. Una bella soddisfazione, anche per dimenticare il periodo negativo che sta invece vivendo il Milan in Serie A.

In campo per i Bleus c’erano anche altri due rossoneri, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Il primo è partito titolare, mentre l’ex Chelsea è subentrato a Kolo Muani al 76′ sul risultato di 3-0.