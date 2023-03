De Ketelaere, ruolo sbagliato? L’ex allenatore consiglia Pioli

Schreuder, ex allenatore di De Ketelaere nel Club Brugge, ha parlato della situazione del fantasista belga al Milan.

Quando un giocatore viene pagato 35 milioni di euro, è normale che ci siano aspettative elevate. Al tempo stesso, però, ci sono giovani ai quali serve più tempo per mettere in mostra il proprio valore. Charles De Ketelaere finora ha dimostrato poco, ma il Milan continua a crederci fortemente.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre preso le difese del 22enne belga, spesso finito nel mirino della critica. Sicuramente anche loro si aspettavano qualcosa di più da parte sua, però rimangono convinti delle sue qualità e non mettono in dubbio l’investimento fatto.

Stefano Pioli, dopo averlo schierato titolare soprattutto a inizio stagione, in questi mesi lo sta considerando una riserva. L’ex gioiello del Club Brugge auspica di avere maggiore spazio nei prossimi impegni. Vorrebbe più fiducia da parte dell’allenatore, che sta facendo altre scelte e che dovrà valutare se cambiare qualcosa visto che i risultati non sono arrivati nelle ultime partite di campionato.

De Ketelaere, parla l’ex allenatore Schreuder

Alfred Schreuder è l’allenatore che nella scorsa stagione lo ha valorizzato in Belgio ed è convinto che il Milan non abbia sbagliato nel puntare su De Ketelaere: “Assolutamente no – ha detto a La Gazzetta dello Sport – sarà un top player. Se si adatterà all’impatto fisico della Serie A, migliorerà molto. Neres all’Ajax ha impiegato un anno, può essere lo stesso anche per lui“.

Qualcuno ritiene che Charles abbia un atteggiamento troppo timido e poco grintoso in partita. L’ex tecnico di Club Brugge e Ajax ha così commentato tale osservazione: “Sembra timido, ma con me non lo era. Lottava e lavorava forte. È calmo e rispettoso, ma odia perdere. È un vincente e con me aveva molta fiducia in sé stesso. Avevo provato a portarlo con me all’Ajax, però voleva solo il Milan“.

Schreuder, che in questa stagione è stato esonerato dall’Ajax, ha anche parlato anche del ruolo di De Ketelaere: “Per me è una seconda punta, anche se può giocare a destra. Sembra lento, ma in campo è abbastanza veloce“. Finora Pioli lo ha utilizzato soprattutto come trequartista, vedremo se cambierà qualcosa.