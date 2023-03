Milan, derby totale con l’Inter: arriva il bomber

Milan, i rossoneri cercano un bomber per la prossima stagione. E’ derbi di mercato con i cugini nerazzurri

Mentre il campionato di Serie A è in pausa per il match delle nazionali, i dirigenti continuano a lavorare sottotraccia. Le trattative stanno piano piano prendendo forma in vista della prossima estate, e potrebbero esserci dei colpi di scena, come per esempio un derby di mercato tutto da scoprire. Inter e Milan stanno infatti puntando allo stesso giocatore per rinforzare le rose dei tecnici Pioli e Inzaghi

Il calciomercato, si sa, nonostante prenda forma in estate vive le sue fasi più calde proprio in questo periodo. E’ in Primavera che tra telefonate e timidi sondaggi inizia piano piano a tessere la tela delle trattative. Maldini e Massara sono concentrati su potenziali obbiettivi di mercato, e sembra proprio essere l’attacco la zona di campo nel quale i rossoneri intendono fare uno sforzo maggiore.

Giroud sembra essere vicino alla riconferma, ma per il resto l’attacco del Milan sembra essere davvero in completa rivoluzione. Leao potrebbe partire, così come Rebic e Messias, e anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic è quanto mai incerto.

La politica societaria del Milan è sempre la stessa, e prevede puntare su giovani talento a basso costi che possano in un futuro diventare campioni e trasformarsi in una risorsa per il club. Sono diversi i nomi nel taccuino della dirigenza rossonera.

Milan, derby contro l’Inter per l’attaccante

Tuttosport ha provato a fare una lista dei possibili candidati all’attacco del Milan. I profili attentamente monitorati sono diversi. Piace Okafor del Salisburgo, ma il costo è elevato. Il futuro è certamente assicurato, ma per averlo è necessario un investimento di 30-35 milioni. Il Milan potrebbe pescare anche in Francia, che tanto bene ha portato ai rossoneri. Piace Balogun del Reims (di proprietà dell’Arsenal) ma anche in questo caso i costi sono già davvero importanti.

I rossoneri seguono attentamente anche l’attaccante belga Openda, in forza al Lens. Già nel mirino dell’Inter in passato, quando da giovane aveva impressionato nel Club Bruges, oggi piace davvero molto al Milan che potrebbero decidere di portarlo a Milano.

Il vero derby di mercato tra rossoneri e nerazzurri sarà però quello per Mateo Retegui. L’attaccante del Tigres, oggi in prestito dal Boca Juniors, sta davvero incantando. Con la nazionale italiana ha esordito nella sfida degli azzurri di Mancini segnando una rete: non male come presentazione al calcio europeo. Dalla prossima stagione potrebbe giocare a Milano: entrambe le squadre lo seguono da vicino, anche se il Milan sembrerebbe essere in vantaggio. I nerazzurri invece sarebbero davanti ai cucini nella corsa ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare l’inghilterra per tornare alla nostra serie a in una delle due milanesi.