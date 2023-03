ML – Infortunio Kalulu, lesione al soleo del polpaccio: salta Napoli-Milan

Ecco cosa hanno evidenziato gli esami strumentali effettuati da Pierre Kalulu, dopo lo stop muscolare accusato nei giorni scorsi.

Brutte notizie per il Milan in vista della ripresa del campionato. La squadra rossonera è ancora alle prese con gli infortuni muscolari, una vera e propria piaga da sempre.

Da inizio stagione la squadra di Stefano Pioli è stata frenata e messa in crisi proprio dai tanti infortuni subiti all’interno della rosa. Basti pensare che elementi come Ibrahimovic, Florenzi o Maignan sono rimasti ai box per interi mesi.

L’ultimo a fermarsi in ordine di tempo è stato Pierre Kalulu. Il difensore francese qualche giorno fa ha subito una noia muscolare nel ritiro della Nazionale francese, rientrando in anticipo a Milano.

L’esito dei controlli strumentali di Kalulu

Kalulu oggi ha svolto gli esami strumentali, che non hanno dato buon esito. Come riferito dall’ambiente Milan, lo stop accusato dall’ex Lione non sarà proprio di poco conto.

🚨 Infortunio Pierre Kalulu: è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana @MilanLiveIT #SempreMilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) March 27, 2023

Il classe 2000 è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Una zona molto delicata a livello muscolare, come sa bene Mike Maignan che per una lesione in quell’area è dovuto rimanere ai box per 5 mesi. Un nuovo controllo strumentale verrà effettuato fra una settimana.

Ciò significa che con ogni probabilità Kalulu salterà la sfida del 2 aprile, ovvero Napoli-Milan, big match della 28.a giornata di Serie A. Una brutta grana per mister Pioli, che almeno per la prossima importante partite di campionato dovrà fare a meno del veloce difensore centrale.

Possibile che, con un ritorno alla difesa a 4, Pioli scelga il tandem Tomori-Thiaw per affrontare il temibile Osimhen.