Napoli, è pronto per tornare in campo: pericolo in più per il Milan

La formazione campana recupera anche l’attaccante: da domani torna ad allenarsi in gruppo e ci sarà contro i rossoneri

Il Milan è atteso da tre partite importantissime contro il Napoli ad aprile, che possono decidere l’intera stagione della squadra rossonera. Si parte domenica prossima con la sfida al Maradona per la 28sima giornata di campionato e poi ci sarà la doppia sfida in Champions League.

Per la squadra di Stefano Pioli saranno dei test molto difficili contro una delle migliori squadre della stagione in tutta Europa. Nell’unico confronto con gli uomini di Luciano Spalletti, all’andata in campionato, le cose non sono andate bene perché è arrivata una sconfitta a San Siro per 1-2. Adesso però questi scontri diretti pesano tanto e i rossoneri daranno tutto ciò che hanno per avere la meglio, già a partire da questa sfida di domenica, cruciale per la corsa al quarto posto.

Saranno tre partite difficilissime perché i partenopei sono al top, e lo dimostra lo 0-4 rifilato al Torino prima della sosta. Osimhen e Kvaratskhelia continuano ad avere una marcia in più, ma tutta la squadra, comprese le riserve, sembra davvero in ottima condizione. Come se non bastasse, anche l’unico giocatore importante che era infortunato, ora ha recuperato e sarà disponibile contro il Diavolo.

Raspadori torna disponibile e ci sarà con i rossoneri

Facciamo riferimento ovviamente a Giacomo Raspadori. L’attaccante si era fermato a metà febbraio per un problema alla coscia ed è stato fermo quindi circa un mese e mezzo. Chiaramente il Napoli non ha patito molto la sua assenza perché i titolari erano al massimo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Sassuolo è ormai ristabilito e domani sarà presente alla ripresa degli allenamenti. Il classe 2000 è perfettamente arruolabile e quindi si allenerà con il gruppo. Di conseguenza è scontata la sua presenza per il match di domenica contro i rossoneri, anche se quasi certamente partirà ancora dalla panchina.

Nel tridente titolare infatti giocheranno ancora Kvaratskhelia a sinistra, Osimhen al centro, e uno tra Lozano e Politano sulla destra. La presenza di Raspadori offre però una soluzione in più per Spalletti a gara in corso, soprattutto se il risultato non dovesse essere a favore della squadra campana nei minuti finali. Insomma, un problema in più per il Milan.