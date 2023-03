Nazionale, Mancini verso l’addio: il nome del sostituto è sorprendente

Indiscrezione davvero clamorosa per quanto riguarda la panchina della Nazionale italiana. Può cambiare tutto con una svolta rapida e imprevista.

La Nazionale italiana ha cominciato il nuovo biennio, con vista su Euro 2024, in maniera piuttosto zoppicante. Deludente prova con l’Inghilterra all’esordio, con sconfitta interna per 2-1, e successo meritato ma non brillantissimo a Malta.

In entrambi i confronti, l’atteggiamento e l’umore del c.t. Roberto Mancini è sembrato decisamente negativo e deluso. L’allenatore di Jesi ha dato a tratti l’impressione di essere demotivato, nonostante la sua intuizione di convocare e lanciare in campo il debuttante Retegui abbia pagato fin da subito.

Tali impressioni sono confermate anche dall’indiscrezione lanciata oggi dall’edizione on-line di Repubblica. Pare proprio che l’idillio tra Mancini e la Federcalcio italiana sia terminato. Rapporto ai minimi termini, allenatore demotivato e dunque possibile separazione imminente tra le parti.

Mancini demotivato, la Federcalcio pensa al grande ritorno

Evidentemente Mancini non è riuscito a dare entusiasmo, gioco ed idee all’Italia. Il c.t. era stato confermato nonostante la clamorosa eliminazione di un anno fa con la Macedonia del Nord, che portò all’esclusione degli azzurri dai Mondiali 2022.

Nonostante dei buoni risultati in Nations League (l’Italia è alla final four) pare che il ‘Mancio’ sia giunto al capolinea dell’avventura. Le prossime saranno settimane di riflessione per il commissario tecnico, che si terrà aggiornato col presidente federale Gabriele Gravina. Ma ad oggi le sue dimissioni sono molto più probabili che mai.

L’Italia dunque potrebbe essere costretta a ripartire da un nuovo c.t. a piena stagione in corso. Sempre Repubblica avrebbe lanciato la candidatura eccellente alla quale starebbe pensando la FIGC. Il ritorno di Antonio Conte.

In caso di addio prossimo di Mancini, il profilo di Conte sarebbe quello preferito da Gravina e compagnia. Il tecnico leccese è stato già selezionatore della Nazionale dal 2014 al 2016, portando gli azzurri a disputare un Europeo in Francia molto positivo, nonostante la pochezza tecnica della sua squadra.

Come è ben noto, Conte è stato appena esonerato dal Tottenham, squadra inglese con cui era sotto contratto fino a giugno prossimo. Dunque si sarebbe liberato comunque. Questa rescissione anticipata potrebbe aprirgli le porte di Coverciano per un clamoroso bis, a meno che non scelga altri progetti.

Non solo Italia: Conte tentato da diversi club

Conte però potrebbe anche resistere alla tentazione di tornare a fare il c.t. dell’Italia, soprattutto se dovessero seriamente arrivare altre proposte da club importanti.

Il suo desiderio sarebbe quello di rientrare a casa, allenando in Serie A. La Juventus in caso di addio di Allegri potrebbe pensarci seriamente. La Roma è molto quotata se Mourinho dovesse decidere di andar via anzitempo. Ma occhio anche alle piste estere, visto che alcuni top club (vedi Chelsea e PSG) cambieranno guida tecnica in estate.