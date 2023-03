Milan, nuovo vertice e decisione in quindici giorni: Maldini ottimista

L’incontro ci sarà prima di Pasqua e il club pensa che sarà decisivo in una direzione o nell’altra: Maldini rimane comunque ottimista

Il rientro dalle nazionali dopo questa settimana di sosta sarà l’occasione per riprendere dei discorsi importanti in casa Milan, e c’è da farlo prima dell’importantissima doppia sfida di Champions League contro il Napoli.

Ci sono infatti alcune questioni da risolvere per la società rossonera prima dell’estate e questi sono destinati ad essere davvero i giorni della verità. Una di queste è al centro di tutte. La situazione è durata davvero tanto e si è prolungata in modo decisamente eccessivo, ma si sta per scrivere forse uno degli ultimi capitoli della vicenda. Stiamo parlando ovviamente del rinnovo di Rafael Leao.

Come sappiamo, la società e l’entourage del calciatore avevano programmato un incontro in questo periodo. Il portoghese è stato protagonista con la sua nazionale con un grande ingresso a partita in corso con il Lussemburgo, ma vuole tornare ad esserlo anche in maglia rossonera. Per questo è rientrato a Milanello con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto.

Milan-Leao, l’incontro della verità

Come spiega la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, si deciderà tutto “nei prossimi dieci giorni, quindici giorni al massimo“. Il rendimento del 23enne è calato molto negli ultimi mesi e questo gli ha fatto perdere appeal sul mercato, ma il Diavolo crede ancora tanto in lui.

C’è ancora la ferma volontà da parte del club di garantirgli un rinnovo importante a cifre altissime. Il giocatore, per conto suo, avrebbe già accettato e chiuso la questione, ma alla telenovela partecipano anche il suo agente e la famiglia. C’è qualcuno che spinge per allontanarsi da Milano e puntare su altri club, anche al momento al Milan non sono ancora arrivate proposte concrete.

La dirigenza però è stanca spera che questo sia l’ultimo e decisivo confronto. Nel caso in cui tale colloquio non dovesse andare in maniera positiva, si aprirebbe ufficialmente l’orizzonte dell’addio e Paolo Maldini e Ricky Massara si impegnerebbero a cercare concretamente un acquirente l’ex Lille. L’ultima ipotesi suggerita dalla rosea è che si arrivi al rinnovo e in un secondo momento il giocatore venga ceduto.

Le cifre e i numeri

Ad oggi il valore di Leao si è abbassato un po’: siamo circa sui 70 milioni di euro. Nell’incontro si ripartirà da dove ci si era lasciati, con la richiesta del giocatore di un ingaggio da 7 milioni più bonus e il risarcimento della multa di 16 milioni allo Sporting Lisbona. I rossoneri proveranno a proporre un uno stipendio leggermente minore, che lo renderebbe comunque il più pagato della squadra, con bonus personali e di squadra. Il club punta però a non partecipare al pagamento della multa.