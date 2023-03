“Tensione sul rinnovo”, interviene direttamente Leao: il commento su Twitter spiazza i tifosi (FOTO)

Si continua a parlare troppo spesso di Rafael Leao e del suo rinnovo difficoltoso con il Milan. L’attaccante portoghese risponde così.

L’intrigo dell’anno in casa Milan si chiama Rafael Leao. L’attaccante portoghese è considerato da tempo la vera stella della squadra di Stefano Pioli, viste le qualità tecniche incredibili.

Vero è che Leao, rispetto allo scorso campionato coronato con lo Scudetto vinto meritatamente, ha un tantino abbassato il livello delle prestazioni. Non a caso è a secco di reti in Serie A da gennaio scorso.

Il cruccio è legato al suo futuro. Leao non è ancora certo di dove giocherà la prossima stagione, visto che il rinnovo con il Milan è ancora in stand-by e la scadenza contrattuale (a giugno 2024) è sempre più vicina e pesa come una spada di Damocle sulla testa del club rossonero.

Rafa Leao risponde con sarcasmo alle voci sul rinnovo

Ogni giorno, in tutta Europa, spuntano novità, indiscrezioni, aggiornamenti più o meno realistici sul futuro di Rafael Leao. Ad oggi si sta muovendo poco o nulla, visto che come detto la situazione è ferma.

Il Milan spera di incontrare a breve il suo entourage, ma di passi avanti o risposte secche sul rinnovo non se ne notano. Inoltre mancano anche offerte vere e proprie dall’estero per Leao, nonostante i rumors di mercato internazionali siano sempre ricchi di indiscrezioni.

Lo stesso Leao, sempre attivissimo sui social, non ama questi retroscena in odor di ‘fake news’. Per questo motivo su Twitter ha voluto rispondere ad un articolo in lingua portoghese del portale Leonino.pt, secondo cui ci sarebbe tensione alle stelle tra il Milan e Leao sul rinnovo. Addirittura il pezzo scrive di un ultimatum del club al giocatore entro Pasqua.

Ahahah vocês não têm mais nada pra fazer ? — Rafael Leão (@RafaeLeao7) March 29, 2023

Leao, stizzito da queste false indiscrezioni, ha voluto rispondere al link in questo modo: “Ma voi non avere altro da fare?“, con tanto di risata sarcastica. Una replica sui social che farà piacere al Milan, visto che Leao in prima persona si sta spendendo spesso per evitare ed annullare dicerie sul proprio conto e sulla questione rinnovo.

Leao non ha ancora deciso il proprio destino

Tale questione sviluppatasi sui social conferma una sola cosa. Rafa Leao non ha ancora deciso cosa fare del proprio futuro professionale. Come è noto, il suo contratto attuale con il Milan scadrà a giugno 2024 e vanta un ingaggio netto da 1,4 milioni a stagione.

Il Milan pare aver già messo sul piatto una prima proposta, da circa 6,5 milioni a stagione fino al giugno 2027. Paolo Maldini a più riprese ha parlato di dialoghi continui tra le parti e di buone speranze per la conferma di Leao.

Ma sono diverse le questioni da chiarire e da affrontare prima di arrivare ad una soluzione. Le chance per Leao al momento sono tre: rinnovare con il Milan e restare come uno dei leader della squadra di Pioli. Rifiutare il prolungamento ed essere ceduto in estate, per far fare comunque plusvalenza al Milan. Oppure restare fino alla scadenza del 2024 e partire a costo zero successivamente.