Milan, il nuovo attacco con Giroud: doppio annuncio in diretta

Le ultime sull’attacco del Milan. I rossoneri non si fermano a Olivier Giroud: ecco i piani di Paolo Maldini e Frederic Massara per la prossima stagione

Il Milan ripartirà da Olivier Giroud. La firma dell’attaccante francese, unico vero grande punto di riferimento per il reparto offensivo, è ormai imminente.

L’incontro di ieri è servito per avvicinare le parti e tutto, ormai, appare apparecchiato per mettere nero su bianco. Un rinnovo a circa 3,8 milioni di euro con i bonus per un anno ma non è escluso che si possa andare oltre. La voglia di Giroud di continuare in rossonero ha chiaramente fatto la differenza. Ora Maldini e Massara guardano oltre.

Si concentreranno sul rinnovo di Rafael Leão ma allo stesso sul mercato. Bisogna rafforzare un reparto che ha faticato a trovare gol diversi da quelli del portoghese e del francese. Ante Rebic e Divock Origi appaiono, dunque, destinati a fare le valigie.

Futuro Ibra e Leao

Andrà, invece, capito cosa ne sarà di Zlatan Ibrahimović. Gli ultimi aggiornamenti in merito allo svedese arrivano da Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale ufficiale di YouTube: “Non c’è ancora nessun colloquio tra il Milan e Ibrahimovic per il rinnovo. Si aspetta la fine della stagione, le parti si guarderanno in faccia. C’è la voglia di Zlatan di continuare. Il fastidio avvertito in Svezia lo ha frenato ma non lo porterà ad un controllo medico. Vedremo quali saranno le decisioni prese“.

Arriva anche una battuta in merito al rinnovo Leao, sul quale però non ci sono grandi novità – “Sembra che l’ultimatum non ci sia. Non mi sembra che ci sia qualcosa di nuovo. Rafa deve preoccuparsi di prendersi il Milan e di battere il Napoli. Questa deve essere la sua unica preoccupazione”.

Nuovi arrivi

Tra possibili conferme e rumors, Pellegatti fa il punto su quello che potrà essere il calciomercato estivo: “Da quello che ho saputo, Diaz è un po’ più lontano dal Milan ma i rossoneri ci proveranno fino alla fine perché c’è grande stima nell’uomo e nel giocatore. Vranckx? Se il Wolfsburg non sarà esagerato nelle richiesta, riteniamo che il Milan possa effettuare un tentativo. Il Milan pensa che con l’aggiunta di un centrocampista esperto, possa avere una fascia straordinaria. Si pensa alla punta, con Hojlund non mi hanno illuso, penso che sia ormai scappato, purtroppo. Morata è ammirato dal Milan, è ritenuto un eccellente giocatore. Dipenderà dalle richieste dell’Atletico Madrid. Non c’è nulla ma potrebbe rientrare nelle scelte finali. Non lo scarterei, al Milan non dispiace del tutto“.