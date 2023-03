Milan, un altro sponsor dopo Casillo: è ufficiale, l’annuncio

Il club rossonero rende nota l’ufficialità dell’accordo con un nuovo partner, leader nei servizi delle telecomunicazioni

Il Milan, parallelamente alle cose di campo, porta sempre avanti i rapporti e gli accordi per partnership e sponsor, risorsa fondamentale per il club. La società, soprattutto con questa nuova proprietà, ora è molto attiva da questo punto di vista.

Dopo Casillo, c’è anche l’accordo con un altro sponsor e la comunicazione arriva direttamente dal club con una nota sul proprio sito ufficiale. AC Milan annuncia una nuova partnership con AfinnaOne, provider leader nei servizi per le telecomunicazioni e per la digitalizzazione, nuovo Telco Partner del Club Rossonero.

Un nuovo accordo quindi tra due brand di spicco nei rispettivi settori che, come si legge dal comunicato, hanno come principio in comune quello dell’innovazione. Afinna One metterà al servizio del club rossonero la propria piattaforma DiPaas e le conoscenze acquisite grazie a un’esperienza di 13 anni ai maggiori livelli nazionali e internazionali.

Sull’accordo si è espresso anche il Chief Revenue Officer del Milan, ovvero Casper Stylsvig, che ha affermato: “Siamo felici di poter dare il benvenuto ad AfinnaOne nella famiglia rossonera e di iniziare fianco a fianco un percorso innovativo e senza precedenti”.

Stylsvig aggiunge quindi: Con il prezioso contributo di una realtà che è leader nel mondo delle telecomunicazioni, intendiamo consolidare ulteriormente il processo di digitalizzazione del nostro Club e rispondere in maniera sempre più puntuale ed efficace ai bisogni di tutti i nostri tifosi”.

