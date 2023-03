Milan, dubbi sul riscatto di Brahim Diaz: Maldini ha già trovato il sostituto

Il Milan non è ancora certo di poter riscattare Brahim Diaz. Per questo motivo è andato a caccia di un trequartista per rimpiazzarlo.

Tanti i crucci che il Milan dovrà risolvere entro la fine della stagione in corso. Due mesi per capire su quali calciatori puntare ancora e chi invece accantonare dal proprio progetto.

Tra rinnovi di contratto ed eventuali riscatti a titolo definitivo, sono diverse le scelte che Paolo Maldini ed i suoi collaboratori dovranno fare. Una in particolare riguarda forse uno dei calciatori più brillanti di questa turbolenta annata.

Parliamo di Brahim Diaz, fantasista spagnolo che gioca da tre stagioni in maglia rossonera. Il numero 10 è stato preso in prestito dal Real Madrid, che ha concesso un acquisto a titolo temporaneo fino a giugno 2023. A breve sarà il tempo delle scelte definitive.

Il Milan vorrebbe tenere Diaz, visto che mister Pioli lo considera un titolare della sua formazione e le qualità tecniche del giovane andaluso sono sotto gli occhi di tutti. Ma il riscatto definitivo è più complicato del previsto: c’è da accordarsi con il Real, che a sua volta starebbe pensando di riportare Brahim a casa per costruire una rosa più spagnola che mai.

Milan, è Baldanzi il dopo Brahim Diaz

Dunque il futuro al Milan di Brahim Diaz è tutt’altro che scontato. Anzi, secondo le recenti voci sembra proprio che le speranze del Milan di trattenerlo a titolo definitivo siano davvero scarse. Tutto dipenderà dalla volontà del Real Madrid e dal prezzo che gli spagnoli faranno per il riscatto del classe ’99.

Per ovviare a questa possibile perdita, Maldini avrebbe già individuato secondo la Gazzetta dello Sport un sostituto idoneo. Il Milan ha messo gli occhi sul giovanissimo talento italiano Tommaso Baldanzi, rivelazione dell’Empoli e trequartista di assoluta qualità tecnica.

Classe 2003, alla prima stagione in Serie A da titolare, Baldanzi sta già mostrando grandi cose. Il talentino cresciuto ed esploso ad Empoli si è ritagliato un posto da titolare come trequartista puro, nel 4-3-1-2 di mister Zanetti.

Le caratteristiche di questo talento toscano doc sono molto simili a quelle di Brahim Diaz. Brevilineo, abile nel gioco sullo stretto e con un buon senso del gol. La differenza è che Baldanzi utilizza al meglio il suo piede mancino, che già ha mostrato con alcune prodezze balistiche niente male.

Il Milan vuole bruciare la concorrenza per Baldanzi: pare infatti che oltre ai rossoneri il 20enne dell’Empoli piaccia anche a squadre come Napoli e Lazio. Il costo dell’operazione non dovrebbe costare più di 15 milioni di euro.

Baldanzi, debutto super nella stagione 2022-2023

Dopo aver esordito in Serie A all’ultima giornata della scorsa stagione, in Atalanta-Empoli del maggio 2022, Baldanzi è stato lanciato definitivamente in prima squadra in questa annata.

Finora ha collezionato 18 presenze in campionato e realizzato 4 reti, tutte di splendida fattura. Quella più importante nel successo a San Siro contro l’Inter, che lo ha reso noto anche alle cronache di mercato.

Non a caso il c.t. Paolo Nicolato lo ha convocato per le recenti gare della Nazionale Under 21 azzurra. Il debutto è arrivato da titolare in Serbia-Italia del 24 marzo scorso, in cui ha giocato da seconda punta.