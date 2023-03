Napoli-Milan, Florenzi: “La sfida in campionato vale quanto quelle di Champions”

Il rossonero non ha dubbi sul fatto che il match di domenica ha la stessa importanza dei due successivi in Champions League

La sosta delle nazionali si è conclusa e sta per iniziare l’ultima parte della stagione per le squadre di club. In casa Milan non si parla d’altro che delle tre fondamentali partite contro il Napoli, a cominciare dalla prima in campionato di domenica sera.

Nel posticipo della ventottesima giornata i rossoneri sono ospiti al Maradona e cercano punti importanti per la corsa ai primi quattro posti. Al momento i rossoneri sono dentro, ma c’è la Roma a una sola lunghezza di stanza, oltre che l’Atalanta e la Juventus che non mollano. L’infortunio di Victor Osimhen, distrazione all’adduttore sinistro, è certamente una notizia positiva per gli uomini di Stefano Pioli.

Anche i rossoneri avranno qualche problema di formazione perché in questi giorni si sono fermati Kalulu e Ibrahimovic. Il forfait del difensore francese ha portato l’allenatore rossonero a tornare alla difesa a quattro e a rispolverare l’esperto Kjaer. In tanti però sono dell’idea che la doppia sfida di Champions sia più importante rispetto alla gara di domenica.

Le parole di Florenzi sulle sfide con gli azzurri

La possibilità di centrare un obiettivo così prestigioso come la semifinale, potrebbe infatti portare i calciatori a focalizzarsi involontariamente di più su quei due incontri, in programma il 12 e il 18 aprile. A smontare sul nasce questa teoria ci ha pensato però Alessandro Florenzi.

Il laterale del Milan e ex Nazionale ha parlato a Sport Mediaset e ha dichiarato inizialmente: “Penso che molto lo faccia anche la pressione esterna. Io ho vissuto in grandi città e ho giocato due semifinali di Champions, con la Roma e con il Psg. Anche lì sentivo le stesse cose”.

Florenzi ha quindi aggiunto: “Molti pensano che giocare la Champions sia diverso rispetto al campionato, ma è solo perché in Champions ti giochi tutto in due partite e in campionato te lo giochi in 38 partite. Ma non si affrontano in maniera diversa, l’approccio della squadra è lo stesso. Per noi la gara contro il Napoli in campionato sarà importante come quelle di Champions”.