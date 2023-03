Napoli-Milan, sfida totale: 50 milioni per il bomber

Il Napoli e il Milan potrebbero trovarsi a sfidarsi anche sul mercato. Sono tanti i nomi finiti nel mirino di Giuntoli e Massara. Eccone alcuni

Pochi giorni e sarà Napoli-Milan. Al Maradona, domenica, alle ore 20.45, si giocherà il primo atto, quello valevole per il campionato.

La sfida tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli caratterizzerà tutto il mese di aprile. Prima la sfida in Serie A poi il 12 e il 18 aprile quelle valevole per i Quarti di finale di Champions League: l’andata a San Siro e ritorno in Campania. Entrambe le squadre sognano di passare il turno: lo fa giustamente il Napoli che ha dimostrato di essere nettamente più forte di chiunque in Italia ma lo fa anche il Milan, convinto che la Champions faccia storia a se.

Non resterà che aspettare qualche giorno per capire chi avrà ragione ma Napoli-Milan potrebbe essere anche una sfida estiva, sul calciomercato. E’ Tuttosport, in edicola stamani, a fare un lungo elenco dei calciatori che interessano ad entrambi i club. Giuntoli e Massara si sono rivelati, nell’ultimo periodo, tra gli agenti italiani più bravi e sono pronti a darsi battaglia.

Tra sogno e speranza

Il sogno porta il nome di Rasmus Hojlund. L’attaccante dell‘Atalanta ha stregato davvero tutti – compresi la Juve e il Real Madrid – ma acquistarlo in estate sarà davvero complicato. Il Milan è alla ricerca di una giovane prima punta ma i bergamaschi sono una bottega cara. Più facile che siano gli azzurri a prenderlo se davvero Osimhen dovesse fare le valigie. I 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta, così non sarebbero più un problema.

Sul taccuino ci sono anche altri attaccanti con prezzi decisamente diversi come Lois Openda del Lens e Jonhatan David. Soprattutto intorno all’attaccante del Lille può scatenarsi un’asta. Se si guarda sugli esterni, attenzioni puntate su Laurientè del Sassuolo e Isaksen del Midtjylland.

Non solo attaccanti

Se si passa al centrocampo, il nome sotto la lente di ingrandimento è certamente quello di Lazar Samardzic. Maldini lo segue da prima che sbarcasse a Udine. Ora il suo prezzo è schizzato alle stelle. Servono più di 20 milioni di euro. Oltre al Milan, chiaramente, c’è anche il Napoli che ha sempre fatto buoni affari con i friulani.

Sul taccuino di entrambi i club, infine, ci sono anche i nomi di Baldanzi e di Parisi dell’Empoli. I due giocatori italiani possono rappresentare due alternative ai titolari. Il loro prezzo non è ancora elevatissimo e anche per questo Milan e Napoli potrebbero decidere di fare in fretta.