Galliani chiama Maldini: lo vuole al Monza, colpo possibile

Adriano Galliani punta un talento del Milan per rinforzare il suo Monza: possibile innesto che arriverà la prossima estate.

Il Monza alla sua prima stagione in Serie A si sta comportando decisamente bene. La squadra brianzola, gestita dal duo Galliani-Berlusconi, sta ottenendo una salvezza piuttosto serena.

L’ambizione di Adriano Galliani è però ben nota a tutto il popolo milanista. L’ex amministratore delegato rossonero vuole portare il Monza sempre più in alto, ovviamente passando per rinforzi adeguati di calciomercato.

Non è da escludere che la società brianzola possa fare affari in futuro con il Milan. L’ultima idea di Galliani è quella di rilanciare un giovane talento di proprietà e scuola rossonera proprio nella vicina Monza, magari prendendolo la prossima stagione con la formula del prestito.

Galliani pesca in casa Milan: idea Gabbia per la difesa del Monza

L’ultima tentazione di Galliani è dunque di stampo rossonero. L’esperto dirigente, originario proprio della Brianza, vuole sfruttare i buoni rapporti con Paolo Maldini per rinforzare la sua attuale squadra.

Possibile un tentativo prossimo per portare Matteo Gabbia dalle parti dell’U-Power Stadium. Il difensore centrale classe ’99, cresciuto nel vivaio di Milanello, non sta avendo grande spazio in queste ultime settimane.

Mister Pioli spesso gli preferisce altri difensori, soprattutto dopo l’esplosione del giovane tedesco Malick Thiaw. Di una cessione in prestito di Gabbia si era parlato già a gennaio, con un’ipotesi Sampdoria sullo sfondo, ma alla fine il Milan ha preferito trattenerlo in squadra.

A luglio prossimo però possono cambiare le prospettive. Gabbia ha bisogno di giocare con continuità per attuare finalmente il salto di qualità e l’ipotesi Monza potrebbe essere ideale: una piazza ambiziosa, vicina e che non disdegna di dare spazio a giovani in rampa di lancio.

Galliani potrebbe dunque chiedere Gabbia in prestito, magari ottenendo pure una clausola sul diritto di riscatto a titolo definitivo. Si sa come l’ex A.D. milanista sia sempre stato attratto dall’idea di lanciare in Serie A i giovani cresciuti nello storico settore giovanile di Milanello.

La stagione di Gabbia e la prima rete in Champions League

Considerato una risorsa, ma solo come alternativa ai titolari, Matteo Gabbia è un difensore che Stefano Pioli ha sempre stimato particolarmente, tanto da dargli spazio ove possibile.

In questa stagione il numero 46 del Milan ha già collezionato 16 presenze ufficiali. Pioli lo ha rilanciato titolare nel periodo del passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3, prima dell’esplosione di Thiaw che ha tolto un po’ di spazio al giovane italiano.

Gabbia quest’anno si è tolto anche la soddisfazione di segnare in Champions League. Il centrale di Busto Arstizio ha realizzato la sua prima rete in Europa contro la Dinamo Zagabria, nel successo esterno per 4-0 dello scorso 25 ottobre.