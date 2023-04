Aouar al Milan, trattativa in corso: si avvicina il momento decisivo

Aouar è sempre nel mirino del Milan, sarebbe un buon colpo a zero: arrivano aggiornamenti su questa operazione.

Il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo guarda anche la lista dei giocatori in scadenza di contratto, ovviamente. Tra i nomi che interessano c’è anche quello di Houssem Aouar.

Il 24enne franco-algerino non rinnoverà con il Lione e se ne andrà a parametro zero. Ci sono più squadre ad averlo messo nel mirino per la prossima campagna acquisti. Spesso si è parlato anche di Betis, Eintracht Francoforte e Roma come possibili destinazioni. Non ha firmato nessun accordo, sta ancora valutando tutte le opzioni sul tavolo e poi prenderà una decisione.

Calciomercato Milan, affare Aouar: le ultime news

Aouar è un centrocampista che può giocare sia da mezzala sia da trequartista, è dotato di ottime qualità tecniche e potrebbe fare comodo al Milan. È un classe 1998, quindi ha un’età nella quale ha ancora margini per migliorare. Non ha avuto la crescita esponenziale che ci pensava qualche anno fa e adesso è in cerca di un buon progetto per rilanciarsi.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, il Milan sta continuando a lavorare per l’ingaggio di Aouar. I colloqui sono ancora in corso e non c’è un accordo completo tra le parti. Il fratello del giocatore è in contatto costante con la dirigenza rossonera. Il mese di aprile sarà fondamentale per il futuro del franco-algerino.

Presto per dire che il Diavolo riuscirà a chiudere positivamente questa operazione, però le prossime settimane possono essere quelle decisive. Trattandosi di un futuro parametro zero, non è sempre facile trovare l’intesa su stipendio e commissione all’agente. In questo caso c’è il fratello di Aouar che si occupa della trattativa e che cerca di ottenere le condizioni economiche più vantaggiose possibili per il calciatore e anche per sé stesso.

Adli verso la cessione nel mercato estivo

L’ingaggio del 24enne del Lione comporterebbe, a maggior ragione, la partenza di Yacine Adli. Quest’ultimo gioca negli stessi ruoli del collega ed è destinato a lasciare Milanello. In questa stagione ha avuto pochissimo spazio e, indipendentemente dall’arrivo eventuale di Aouar, se ne andrà.

Bisognerà capire se il Milan cederà l’ex Bordeaux in prestito oppure se aprirà a una cessione a titolo definitivo. Bonus compresi, Adli è costato circa 10 milioni di euro. Ha sorpreso la sua mancata partenza nel mercato di gennaio 2023, visto che era già chiaro che Stefano Pioli non lo ritenesse funzionale al suo progetto. Salvo colpi di scena, se ne andrà in estate.