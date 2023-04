Il leader si prende il Milan: “E’ pronto”

Uno dei giocatori simbolo del Milan, che è rinato in questi anni, è pronto a tornare titolare. Arrivano le dichiarazioni dell’agente

Le nazionali tolgono, le nazionali danno. Lo stop ai campionati per dare spazio alle qualificazioni ai prossimi Europei, ha tolto due pedine importanti a Stefano Pioli.

Il Milan sarà a Napoli, infatti, senza Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimović. L’assenza del francese, titolare inamovibile, è davvero pesante e porterà il tecnico di Parma a cambiare un po’ le carte in tavola. Il Diavolo, infatti, tornerà a giocare con la difesa a quattro. Ci sarà, infatti, il ritorno dal primo minuto di Davide Calabria.

Ma dietro il capitano non dovrebbe essere l’unica novità. Simon Kjaer dopo tante panchine si candida ad una maglia da titolare al fianco di Fikayo Tomori.

Riecco Kjaer

L’ultima volta che il danese aveva giocato dal primo minuto era stato contro il Tottenham. A San Siro l’ex Atalanta era stato perfetto, annullando Kane. Poi però Stefano Pioli non l’aveva più utilizzato.

Una scelta che aveva fatto discutere. Anche lo stesso Kjaer si era detto frustrato di non aver più giocato nonostante un’ottima forma. Ma come dicevamo le Nazionali hanno permesso di rivedere il difensore tirato a lucido.

Il centrale ha giocato con la sua Danimarca, contro Finlandia e Kazakistan, dal primo all’ultimo minuto. Ora è dunque pronto per riprendersi il Milan. Tutti si augurano di rivedere il Simon Kjaer ammirato prima dell’infortunio in questo finale di stagione. Chiaramente già a partire dal match del Maradona

Parla l’agente

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24: “Non so se alla fine davvero Pioli vorrà preferirlo e mandarlo in campo dal primo minuto col Napoli. Ha avuto un miglioramento netto in questa stagione e, nelle ultime uscite, è riuscito a riprendersi anche in Europa. Ad oggi può dire di essere pronto, per lui 90 minuti nelle due gare con la Nazionale”.

Come si avvicina il Milan al match del Maradona? Sono un fan di Ibrahimovic, come lo siamo tutti, ed è impossibile negare come anche dal punto di vista del gioco, lo svedese, possa dire ancora qualcosa. Il Milan non si può valutare in questa stagione per il grande numero di infortuni. Stagione segnata da questo punto di vista”.

Scudetto-Champions? Faccio i complimenti al Napoli per la stagione fantastica, in questo momento è la squadra da battere. Il Milan proverà a vincere in campionato e in Champions”.