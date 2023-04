Infortunio Osimhen, l’attaccante allo scoperto: l’annuncio ufficiale per la Champions

Le parole tanto attese di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che salterà domani per infortunio il big match contro il Milan.

Sarà il grande assente di domani sera al ‘Maradona’. Victor Osimhen salterà Napoli-Milan, big match della 28.a giornata di Serie A che può rappresentare tanto per entrambe le contendenti.

Colpa dell’infortunio muscolare procuratosi in Nazionale. Di rientro dalla Nigeria infatti Osimhen, oltre a perdere la celebre mascherina portafortuna, ha anche riportato una lesione distrattiva all’adduttore.

In attesa di nuovi riscontri dai prossimi esami strumentali, Osimhen si è sentito di rassicurare i tifosi napoletani in vista della doppia sfida di Champions League, sempre contro il Milan.

Interpellato dal TG5, l’attaccante classe ’98 ha ammesso: “Non ho nulla di grave, ma mi prenderò questi 10-12 giorni di riposo per riprendermi al meglio e non rischiare nulla. Spero e sono anche piuttosto sicuro che contro il Milan in Champions League ci sarò”.

Osimhen e lo Scudetto sempre più vicino

Dunque le rassicurazioni di Victor Osimhen fanno piacere ai tifosi del Napoli. Ma le parole del nigeriano non sono finite qua. Il 9 azzurro ha anche detto la sua sulla corsa Scudetto.

“A Napoli siamo felici e stiamo dando il massimo per il nostro obiettivo massimo. In pochi credevano in noi all’inizio, ora non vediamo l’ora che il nostro sogno si realizzi” – ha detto Osimhen, parlando poi anche dei tifosi: “L’entusiasmo della gente di Napoli è unico, incredibile. Non vedo l’ora di festeggiare con loro lo Scudetto, nelle strade di questa bellissima città”.

Una chiusura sulla questione razzismo, purtroppo ancora molto forte nel calcio italiano: “Non capisco come si possa giudicare una persona per il colore della pelle, per la tua faccia o per il proprio corpo. E’ una cosa che proverò a sconfiggere con tutte le mie forze, nel mio piccolo. E’ impensabile che ci sia ancora questo odio. La mia compagna è bianca, ho tantissimi amici bianchi e li amo tutti a prescindere dalla pelle”.