Leao: “Questo è il Milan. Esultanza? Le critiche mi caricano”

Leao felice del successo e della doppietta in Napoli-Milan: ha anche spiegato la sua esultanza, che aveva creato discussione.

Rafael Leao torna a brillare nella serata giusta. Allo stadio Diego Armando Maradona buona prestazione e due gol nel 4-0 del Milan sul Napoli.

Il portoghese da tempo non era così protagonista ed è stato al centro di diverse critiche. Non sono stati pochi coloro che hanno messo in dubbio il suo valore, soprattutto in correlazione ai tanti soldi che chiede per il rinnovo del contratto. Positivo averlo rivisto esibirsi a un grande livello, adesso deve avere continuità.

Rafa Leao felice dopo Napoli-Milan

Leao al termine di Napoli-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che era una partita importante contro un grande avversario che sta facendo una grande stagione. Abbiamo ascoltato qualche parola fuori dal Milan e questo ci ha dato un’energia in più. Voglio ringraziare i tifosi e la squadra, abbiamo fatto un lavoro da squadra. È stata una partita da squadra, questo è il Milan”.

A Rafa viene domandato anche della sua esultanza, che qualcuno aveva visto come provocazione verso gli avversari e che invece aveva un altro significato: “Io voglio solo rispondere in campo. Mi piace ascoltare il mio allenatore e le persone che lavorano qua. Non mi interessa delle persone che sono fuori dal club. Comunque questa cosa mi mette ancora più carica. Ho avuto un po’ di mesi complicati, adesso mi sono ritrovato grazie al mio allenatore e alla mia squadra”.



Bello tornare al gol, cosa che gli mancava dal 14 gennaio: “Mi sento in maniera incredibile. Ma anche se non avessi fatto gol, comunque sarebbe stata una bella partita. Sono contento”.

Non c’è rischio di montarsi la testa in vista delle prossime partite, in particolare quelle di Champions contro il Napoli: “No. Questa partita è stata importante per il campionato, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. La partita di Champions sarà un’altra cosa. Ora abbiamo l’Empoli in casa nostra e vogliamo vincere”.

A fine partita ha scambiato la maglia con Kvaratskhelia e ammette di ammirare molto l’estero georgiano: “Non so se siamo i migliori giocatori della Serie A. Posso dire che sono un grande fan di Kvara, è un giocatore che mi piace per quello che fa in campo. È un po’ simile a me, vuole puntare gli avversari, e sta facendo una grande stagione”.