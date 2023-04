Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nuovo bomber dalla Serie A

Il Milan valuta la possibilità di comprare un nuovo bomber nel calciomercato estivo 2023: piace un profilo che gioca in Serie A.

La squadra di Stefano Pioli va rinforzata in ogni reparto e nella prossima campagna acquisti la dirigenza proverà a colmare le varie mancanze. Una di queste è l’assenza di un goleador che possa alternarsi con Olivier Giroud al centro dell’attacco.

Il Milan dipende troppo dal 36enne francese, quindi è necessario prendere un attaccante che possa dare determinate garanzie in termini realizzativi. In questa stagione sono mancate le reti di Divock Origi e di Zlatan Ibrahimovic. Il primo non è mai stato un bomber, però l’aspettativa è che facesse più dei due gol segnati finora. Lo svedese va per i 42 anni e ha alle spalle un grave infortunio, difficile chiedergli miracoli ora che è rientrato.

Calciomercato Milan, caccia al nuovo bomber: e se arrivasse dalla Serie A?

I tifosi si aspettano un colpo di buon livello per l’attacco, oggi è difficile dire che tipo di mercato potrà fare il Milan in estate. Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League e anche dalla permanenza o meno di Rafael Leao. L’eventuale cessione del portoghese può portare in cassa molti soldi, ma ne andrebbero anche investiti per sostituirlo poi.

Certamente Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già monitorando alcuni centravanti in vista del calciomercato estivo. Ci sono delle prime scelte e delle alternative, come sempre. In queste settimane tanti nomi vengono accostati al club rossonero, qualcuno anche sorprendente.

Ad esempio Tammy Abraham, che nelle scorse ore Il Messaggero ha indicato come profilo molto apprezzato dalla dirigenza del Milan. Il 25enne attaccante inglese gioca nella Roma e non è esclusa l’ipotesi di un trasferimento a fine stagione. Anche Aston Villa e Manchester United lo tengono d’occhio.

I numeri di Abraham alla Roma

Abraham viene valutato circa 50 milioni di euro e ha un contratto fino a giugno 2026 con uno stipendio da 4,5 milioni netti a stagione. La Roma aveva speso 40 milioni più 5 di bonus per comprarlo dal Chelsea, che possiede pure una percentuale sulla futura rivendita. Nello specifico il 10% sull’eccedenza eventuale rispetto al prezzo pagato dal club giallorosso.

Il centravanti inglese in questa stagione ha messo assieme 7 gol e 6 assist in 38 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. In totale con la maglia della Roma ha realizzato 34 reti e 11 assist in 91 match. Le sue caratteristiche potrebbero tornare utili al Milan, dove gioca il suo amico Fikayo Tomori (ex compagno di squadra al Chelsea). Ad oggi, però, non esiste alcuna trattativa.