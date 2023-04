Crudeli stupito dal Milan ma non si fida: “Sono devastanti. Così cambia tanto”

Arrivano le dichiarazioni del noto giornalista di fede rossonera, chiaramente entusiasta per la partita di ieri ma vuole tenere la guarda alta in vista della Champions

Il Milan di Stefano Pioli ha umiliato il Napoli, con una prestazione fantastica. I rossoneri hanno conquistato tre punti preziosi in ottica Champions League e allo stesso tempo hanno lanciato un segnale importante proprio agli azzurri in vista del doppio match dei quarti di finale.

Lobotka e compagni sono stati letteralmente annientati dal Diavolo, che ha messo in mostra la sua miglior versione, quella che ha permesso ai rossoneri di conquistare lo Scudetto. Tutti hanno fatto bene ma c’è chi ha fatto benissimo come Rafael Leao che ha vinto il duello a distanza con Kvara, o Brahim Díaz, Bennacer e Tonali che hanno dominato a centrocampo.

Parla Crudeli

Queste sono chiaramente le ore delle riflessioni e dei commenti. Anche Tiziano Crudeli, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha parlato di quanto successo ieri al Maradona: “La vittoria di ieri mi ha sorpreso moltissimo. Soprattutto perché è stata una vittoria netta con un risultato rotondissimo. Non mi aspettavo minimamente una vittoria di quel tipo con un gioco così convincente da parte del Milan contro la capolista. E’ stato un Milan che sta dimostrando di poter fare un salto di qualità che lo può rendere meglio di quando ha vinto il campionato”.

In Champions League il Napoli dovrebbe recuperare Osimhen – “Cambia tanto con il nigeriano in campo. Ieri non c’era e chi l’ha sostituito non è riuscito ad avere lo stesso rendimento, anche per merito del Milan. Il Milan ha in 2 giocatori in particolare, Leao e Diaz, che con il loro tasso tecnico e la loro velocità sono in grado di rendere la squadra devastante.”

Nessun bluff di Spalletti – “Io credo che nelle prossime partite di Champions entrambe le squadre avranno grandi motivazioni e prevarrà chi ne avrà di più, riuscendo a tradurre in pratica queste motivazioni”.

La corsa Champions si sta facendo davvero emozionante, con tante squadre in lotta per gli ultimi tre posti. Dietro al Napoli, la Lazio ha preso un po’ di vantaggio ma già il prossimo weekend tutto potrebbe cambiare – “La Lazio sta avendo un ottimo rendimento, se alla Juventus dovessero restituire i punti sarebbe seconda in classifica. Quindi c’è grande competitività e vale per Milan, Inter, Roma e la stessa Lazio, anche perché mancano 10 partite alla fine”.