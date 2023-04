Maldini litiga con Spalletti: “Che ca*** vuoi?”, la ricostruzione della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ricostruisce i fatti dell’intervallo con il diverbio fra Maldini e Spalletti: ecco cosa si sono detti

Tra i contenuti della serata di ieri del Maradona, oltre alla grande prestazione del Milan, c’è anche la discussione animata avvenuta all’intervallo fra Luciano Spalletti e Paolo Maldini.

I due hanno avuto un diverbio subito prima dell’inizio del secondo tempo nel tunnel che porta agli spogliatoi. A fine gara l’allenatore degli azzurri ha spiegato l’accaduto ai microfoni di DAZN, raccontando il motivo del battibecco: “Io chiedevo dell’ammonizione di Lobotka all’arbitro e Paolo è passato come a dire ‘ti lamenti sempre’. Mi parlava sopra e non mi è piaciuto, glielo ho detto e ha reagito un po’ male”.

Ma il battibecco, come si vedeva dalle immagini, vedeva coinvolto anche Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport ha ricostruito l’intera vicenda di quei minuti e gli attimi di nervosismo, dovuti anche alla pressione di una partita molto importante. L’attaccante portoghese sarebbe stato redarguito dall’allenatore partenopeo per via dell’esultanza in occasione del primo gol, ma senza scomporsi avrebbe spiegato la sua versione.

Maldini replica a Spalletti, cosa è successo

Dopo la rete del vantaggio, il 23enne è andato ad esultare con Brahim Diaz e gli altri compagni, facendo alcuni gesti, tra cui quello di portarsi le mani sulla guancia tipo sberleffo, ma anche alle orecchie per mimare il gesto delle chiacchiere.

L’ex Lille ha vissuto un momento complicato per le prestazioni sotto tono e per le critiche ricevute. Anche le voci sul rinnovo contribuiscono a non renderlo tranquillo, per cui il gol è stata anche l’occasione per uno sfogo liberatorio. Non nei confronti dei tifosi del Napoli ma per le tante inutili chiacchiere su di lui e sulla sua squadra.

E’ a quel punto che è intervenuto Maldini a difesa del suo giocatore. La replica del dt del Diavolo è stata molto dura e le parole che si riescono a cogliere sono: “Mister, sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c…o vuoi”. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, invece Spalletti ha parlato di un diverbio provocato dalle sue lamentele verso l’arbitro per l’ammonizione di Lobotka. “Sono stati loro a lamentarsi per tutto il primo tempo, tant’è che Pioli è stato anche richiamato dall’arbitro“, ha spiegato lo stesso Spalletti in conferenza stampa, definendo addirittura “irrispettoso” Maldini per essersi intromesso. Come sarà andata veramente?