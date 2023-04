Milan, il sospetto di Caressa: “E se il Napoli avesse fatto come nel biliardo?” (VIDEO)

Al termine della sfida il giornalista a Sky Calcio Club lancia la provocazione: gli azzurri volevano togliersi l’etichetta di favoriti per la Champions?

Ieri sera il Milan ha schiantato il Napoli al Diego Maradona imponendosi con un pesante 0-4. Un risultato davvero sorprendente contro una squadra che fino a questa sfida era la miglior difesa del campionato, che lancia la squadra di Stefano Pioli nella volata per la Champions.

Il match fra azzurri e rossoneri è stato indirizzato sin dai primi minuti grazie alla rete di Rafael Leao, ma è il raddoppio di Brahim Diaz a congelare la sfida e a mettere nei guai gli uomini di Spalletti. Da quel momento i padroni di casa hanno dovuto sbilanciarsi per provare a recuperare il punteggio, ma si sono esposti alle ripartenze di Leao e compagni, che hanno dilagato nel secondo tempo.

In pochi si aspettavano una partita e un risultato di questo tipo, che sicuramente lascia delle indicazioni importanti in vista della doppia sfida dei quarti di Champions League, che vedrà di fronte proprio queste due formazioni il 12 e il 18 aprile. Il Milan ha l’obbligo di azzerare subito questa prestazione e di non credere che anche in quei 180 minuti le cose potranno andare allo stesso modo.

La provocazione del giornalista

Il rischio, infatti, è quello che i rossoneri abbassino leggermente la guardia dopo aver domato così nettamente la formazione campana. Un errore da non commettere certamente, ma che secondo qualcuno potrebbe essere più facile ora.

Un pensiero malizioso, da questo punto di vista, lo ha fatto Fabio Caressa al termine del match. Il giornalista, al termine della sfida, nel consueto appuntamento di Sky Calcio Club, ha voluto lanciare una provocazione ai suoi colleghi. L’idea è che tutto ciò potrebbe essere stato indotto proprio dal Napoli, che nella sua testa preferirebbe un Milan più rilassato in Champions.

“Ma secondo voi in testa non c’è il fatto che il Napoli, la prima di tre partite… campionato già vinto… No?”, la butta lì Fabio Caressa. Il Napoli è ormai a pochissimi punti dallo Scudetto e si poteva tranquillamente permettere di perdere questa partita, così magari involontariamente ne sarebbe uscita una prestazione meno brillante. In questo modo ora gli azzurri si sono tolti l’etichetta di favoriti.

“Il @sscnapoli ha fatto vincere il Milan in vista della Champions”. Firmato Fabio Caressa. #napolimilan pic.twitter.com/qZ1Yq5ze0r — Marco Varini (@mvcalcio) April 2, 2023

“Io penso, sai quelli che giocano a biliardo, che la prima partita te la fanno vincere. Così tu stai tranquillo e poi…” aggiunge Caressa, che però non viene appoggiato dallo studio, che la pensa in maniera completamente diversa. Ad ogni modo il Milan non sottovaluterà mai il Napoli, né si rilasserà. Ieri mancava Osimhen e questo può comunque aver inciso un po’, cosa che nelle due partite europee potrebbe non accadere.