Cassano: “Napoli-Milan non veritiera”. Interviene Adani, l’analisi è impeccabile (VIDEO)

Interessante analisi di Lele Adani dopo Napoli-Milan 0-4: la squadra di Spalletti deve stare molto attenta in Champions.

A Napoli si è visto probabilmente il più bel Milan di questa stagione. La prestazione è stata praticamente perfetta e il risultato finale (4-0) schiacciante. Dominio pressoché totale e vittoria meritatissima.

La squadra di Stefano Pioli ha sorpreso, perché veniva da alcune prove sottotono e gli azzurri venivano dati come grandi favoriti. Invece, il Diavolo è riuscito a tirare fuori il meglio di sé e ha vinto una partita che potrebbe anche rappresentare la svolta del finale di stagione. Queste sono vittorie che possono dare tanto al gruppo in termini di fiducia e convinzione.

Lele Adani, l’analisi dopo Napoli-Milan

Daniele Adani nel suo ultimo intervento alla Bobo TV ha analizzato il match esaltando la prova della squadra di Pioli: “Abbiamo visto il Napoli perdere in casa dell’Inter e anche contro la Lazio, ma in quelle occasioni era stato credibile. Il Milan, tolti gli ultimi due mesi, era quello che abbiamo visto in questo percorso triennale e che ha raggiunto l’apice. Ha sospeso i due mesi nei quali ha fatto cose diverse e abbiamo visto cose meno belle, ma anche belle come il passaggio del turno contro il Tottenham. Ma questo non arriva alla grandezza che abbiamo visto l’altra sera, il Milan è stato spettacolare“.

Adani ci tiene a sottolineare la prestazione fantastica offerta dai campioni d’Italia in carica: “Al Napoli non era mai capitato di essere così in difficoltà in tutte le fasi. Pioli è stato un genio, ha fatto qualcosa sopra la media delle sue possibilità. Non ha fatto solo la difesa a quattro, ma anche ripristinato delle rotazioni con Krunic che si abbassa, i terzini che si alzano. Brahim Diaz nel 4-3-3 partiva esterno, ma come Leao ha alternato la propria posizione accentrandosi. C’era anche Bennacer che andava in pressione su Lobotka. In tanti hanno provato ad oscurare Lobotka finora e a un certo punto Spalletti ha dovuto sostituirlo“.

L’ex difensore si complimenta con Pioli e i suoi ragazzi per essere riusciti a proporre un grande calcio allo stadio Diego Armando Maradona: “Siamo stati analiticamente critici sul Milan, però stavolta c’è stata una prova di calcio clamorosa. Secondo me questa partita non depotenzia il Napoli e non gli toglie certezze, Ma non fa male al Milan, gli fa bene. È un’iniezione di autostima, di calcio, di risultati, di fiducia. Non hai solo vinto, hai dominato contro una squadra che in Europa ha piegato tutti. Una prova clamorosa“.

Antonio Cassano ha una veduta differente: “Non è una partita veritiera. Voglio vedere che il Milan fa una partita del genere contro un Napoli al 100%. Hanno sbagliato tanto tecnicamente, erano lenti nel gioco, non era il vero Napoli. Io il merito lo do se entrambe le squadre sono al 100%. E il Milan non è mai stato questo quest’anno“.

Adani, però, non ha dubbi: “Per me è una gara veritiera. La Lazio aveva vinto con una partita difensiva e due contropiedi. Se il Milan non è credibile e veritiero, non va a fargli male così. C’è un avversario che ti fa pagare dazio, i movimenti e le giocate dei rossoneri nelle due fasi hanno fatto vedere il Napoli peggiore. Ma se non c’è chi lo fa vedere, il Napoli può anche vincere. Partita totalmente veritiera. Non è stato il migliore Napoli, anzi è stato modesto, però abbiamo visto un grande Milan ed è tutto meritato“.