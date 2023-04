Milan e Inter ancora a San Siro: l’annuncio di Beppe Sala

Il Sindaco di Milano è tornato a parlare del tema Nuovo Stadio per Milan e Inter. Beppe Sala ha fatto una rivelazione cruciale

Il discorso sul Nuovo Stadio per Milan e Inter, e i dibattiti che ne sono susseguiti, continua a tenere banco. La situazione è più tesa che mai, con il club rossonero a sollevare polemiche per l’intenzione confermata di voler edificare un nuovo impianto in solitaria nell’area milanese La Maura. In realtà, dopo le lunghissime attese, il Milan ha lecitamente cambiato strada, spinto dalla fretta e dalla necessità di munirsi di uno stadio moderno e all’avanguardia per aumentare ricavi ed ereggersi al livello delle big europee.

Ma c’è sempre da ridire, in un Paese in cui tra il dire e il fare c’è di mezzo un oceano. Gerry Cardinale, uno che coi fatti ci ha sempre saputo fare, sta facendo di tutto per accelerare i tempi e provare ad ottenere l’ok da parte del Comune di Milano per cominciare il lavori nell’area dell’ex Ippodromo La Maura. Le intenzioni sono state comunicate dal proprietario del Milan in persona al Sindaco Giuseppe Sala. Manca il progetto, ha sempre ribadito il primo cittadino, ma il Milan non tarderà a presentarlo.

Uno Stadio tutto per sé, dunque, ha in mente il Diavolo. Sembra abbandonata l’idea del progetto La Cattedrale in comunione con l’Inter e nell’area di San Siro. A furia di aspettare, il Milan si è stancato. Nonostante ciò, però, la politica continua ad ostacolare le idee innovative e celeri del club rossonero. Lo ha confermato Giuseppe Sala, che ha anche rivelato una particolare insistenza nei confronti del Milan.

Sala: “Ci sto provando a convincere il Milan”

Le forze politiche, soprattutto quella di sinistra, sono le prima ad andar contro l’idea del Milan di edificare il nuovo stadio nell’area La Maura. Un dissenso che viene riversato tutto sulle spalle del Sindaco Giuseppe Sala, almeno da quanto lui dichiara. Queste vorrebbero che venisse portato avanti il progetto La Cattedrale nell’area San Siro, quello che vede Inter e Milan condividere anche il nuovo stadio di proprietà. Un desiderio condiviso però dallo stesso Sala, che a margine dell’inaugurazione del palinsesto per il Centenario dell’Università Statale ha esposto tutta la sua frustrazione in merito.

“Rispetto all’idea di riportare Milan e Inter a San Siro è inutile che i consiglieri del PD dicono a me ‘convinci le squadre’. Pensano che io non ci stia provando? Io ci sto provando eccome. Se credono di poterli convincere, parlino loro con il Milan. Se ci riescono siamo tutti felici. Ma se, in questo momento, il Milan mi dice che ha un’altra idea, io cosa posso fare?” ha dichiarato il Primo Cittadino. Insomma, è indubbio! Palazzo Marino, compreso il Sindaco, non è entusiasti dell’idea La Maura del club rossonero. Anche se Sala ci ha tenuto a sottolineare di non essere contrario a priori.

“Non posso essere contrario al progetto di La Maura finché non lo vedo. Non sono contrario a prescindere” ha sottolineato il Sindaco.