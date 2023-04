Milan-Napoli in Champions League, modalità d’accesso a San Siro: tutto quello che c’è da sapere

Le modalità di accesso e gli orari in vista di Milan-Napoli di Champions League: consigli utilissimi per i tifosi rossoneri.

Il Milan ha archiviato con grande successo e soddisfazione la prima delle tre sfide del mese di aprile contro il Napoli. Domenica sera in campionato è arrivato un successo rotondo e meritato.

Ora l’attenzione si dirige verso la doppia sfida, attesissima, dei quarti di finale di Champions League. Milan e Napoli sono state sorteggiate assieme per questo turno prestigioso, che vale l’accesso alle semifinali.

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21 in punto, scatterà la gara d’andata a San Siro. Il Milan ospiterà la formazione di Spalletti, per poi andare a giocare al Maradona il ritorno martedì 18 aprile.

Milan-Napoli del 12 aprile: i cancelli apriranno alle 18:30

C’è già fermento per la partita d’andata a San Siro. Il Milan giocherà in casa contro il Napoli tra otto giorni, un impegno imperdibile per tutti i tifosi più fedeli ed accesi.

Sul sito web acmilan.com intanto già oggi sono state ufficializzate le modalità di accesso allo stadio per la partita di Champions League. Per evitare eccessive file ai tornelli di ingresso, i cancelli di San Siro verranno aperti già dalle ore 18:30. Si consiglia ai tifosi di arrivare in buon anticipo allo stadio.

I requisiti per poter accedere sulle tribune del ‘Meazza’ sono i soliti: essere in possesso di un documento d’identità valido da esibire ai varchi di prefiltraggio; la CRN Card (tessera fisica o ricevuta di acquisto); infine esibire il biglietto pdf (stampato o esibito direttamente dallo smartphone).

Va ricordato come i tagliandi per Milan-Napoli non sono cedibili per questo evento. Non sarà possibile effettuare il cambio del nominativo in vista di Milan-Napoli.

Per eventuali informazioni aggiuntive ed assistenza in fatto di biglietti ed accessi, è attiva AC Milan Help Center, la piattaforma online interamente dedicata alla relazione con i tifosi rossoneri. Basterà un click per mettersi in contatto con gli operatori e chiedere qualsiasi tipo di aiuto.