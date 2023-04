Politano, gestaccio in Napoli-Milan ai tifosi rossoneri: la FIGC apre un’inchiesta

Matteo Politano sotto inchiesta dopo il gesto provocatorio nei confronti dei tifosi del Milan. Ora l’attaccante del Napoli rischia.

Il Milan domenica sera ha letteralmente annichilito il Napoli capolista. La vittoria per 4-0 ottenuta al Maradona ha rilanciato le ambizioni di alta classifica degli uomini di Pioli.

Una serata praticamente perfetta quella in casa del Napoli, con un poker ampiamente meritato dal Milan, impressionante in zona gol e poderoso e granitico in fase difensiva.

Tutto bello, tranne il gestaccio di Matteo Politano. L’esterno d’attacco del Napoli è stato protagonista di un gesto provocatorio ai danni dei tifosi rossoneri durante il primo tempo della sfida. Un cenno ripreso dalle telecamere, che ha fatto subito discutere e parlare di sé sui social.

Politano rischia la squalifica per il gestaccio ai tifosi del Milan

Il gesto nel dettaglio è stato effettuato prima della battuta di un calcio di punizione, proprio sotto lo spicchio di curva destinato ai tifosi del Milan in trasferta.

Politano si vede chiaramente girarsi verso i tifosi ospiti, i quali probabilmente lo avevano fischiato e beccato in precedenza, toccandosi palesemente le parti intime. Una provocazione non proprio elegante dell’esterno del Napoli, non passata inosservata.

E sempre perché “non si fa”, eccolo ieri: pic.twitter.com/sxT4iXCpVv — Marco Varini (@mvcalcio) April 3, 2023

Ora però rischia: notizia di oggi quella della decisione della FIGC di aprire un’indagine vera e propria sul gestaccio di Politano. Gli ispettori federali vogliono capire se effettivamente l’intenzione del calciatore azzurro fosse quella di rispondere malamente ai tifosi. In caso affermativo, Politano rischia una squalifica o un’ammenda.

Gesti del genere, oltre che antisportivi e non da fair play, rischiano anche di rendere nervoso e teso il clima tra le tifoserie. Per evitare ciò, la FIGC intende prendere provvedimenti eventuali.

Già nella partita d’andata a San Siro Politano aveva avuto un atteggiamento di provocazione ai danni dei tifosi rossoneri. L’ex Inter, dopo aver segnato su rigore il gol dell’1-0 per il Napoli, si era messo le mani alle orecchie verso la Curva Sud milanista, quasi a zittire i tifosi avversari dopo la realizzazione.