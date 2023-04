Saelemaekers, ritorno al passato: lo slalom di Napoli come da bambino (VIDEO)

Bellissimo gol di Saelemaekers in Napoli-Milan: non era la prima volta che faceva una prodezza simile nella sua carriera.

Alla festa del Milan allo stadio Diego Armando Maradona ha preso parte anche Alexis Saelemaekers, subentrato nel secondo tempo e autore del gol del 4-0 finale. Prestazione molto positiva e rete che gli darà una bella carica per le prossime partite.

Non si può dire che quella del belga sia stata una grande stagione finora. Tra problemi fisici e prove spesso sottotono, non ha inciso come ci si aspettava. Basti pensare che quello segnato a Napoli è il primo gol realizzato in questa Serie A 2022/2023. Altri due li aveva messi a segno in Champions League. Può e deve dare di più in questo rush finale.

Saelemaekers, in Napoli-Milan un gol che aveva già segnato

La rete realizzata da Saelemaekers a Napoli è stata molto bella. Dopo aver ricevuto palla da Davide Calabria, ha puntato l’area ed è riuscito a entrarci evitando gli interventi degli avversari prima di battere Alex Meret con un tiro preciso sotto le gambe del portiere.



Altre volte al Milan l’esterno belga aveva provato a fare azioni simili e a segnare, ma senza successo. E dal suo passato è anche emerso un video che lo vede andare in gol proprio con una modalità simile a quella che abbiamo visto domenica sera.

Era ancora un bambino che giocava nel settore giovanile dell’Anderlecht. Ha saltato due avversari e poi non ha sbagliato. Saelemaekers su Instagram ha condiviso il video dopo che lo stesso Anderlecht lo aveva fatto. Sicuramente al giocatore ha fatto piacere rivedersi in azione quando ancora non immaginava che sarebbe riuscito ad arrivare a giocare in Serie A con la maglia del Milan.

Svolta della stagione?

La speranza è che per Alexis e la squadra sia arrivato davvero un punto di svolta della stagione. La vittoria contro il Napoli dovrebbe dare una bella botta di morale al gruppo, chiamato venerdì a sconfiggere l’Empoli a San Siro e poi a preparare al meglio l’andata dei Quarti di Champions League.

La stagione è giunta a un punto cruciale, il margine di errore è ridotto. Saelemaekers, che a Milano è felice e vorrebbe rimanere, deve anche mettersi nella condizione di non essere considerato cedibile dal club nel prossimo calciomercato estivo. Deve fare un salto di qualità. Il match di Napoli può essere un primo passo.