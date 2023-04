Bennacer e Maignan difendono Lukaku: “Basta chiacchiere”, messaggio alla Lega (FOTO)

Anche i due rossoneri si sono esposti in favore di Romelu Lukaku dopo i cori razzisti ricevuti nel match di Coppa Italia. Interventi diretti quelli di Maignan e Bennacer

Ci risiamo! L’ambiente calcistico italiano sembra non voler guarire da determinati fenomeni. Quello del razzismo è ormai così diffuso negli stadi da creare polemiche troppo spesso. Dopo i cori discriminatori a Stankovic, nel corso di Roma-Sampdoria, un altro fattaccio è accaduto martedì sera all’Allianz Stadium della Juventus. Romelu Lukaku, in seguito al gol del pareggio segnato su rigore, è stato sommerso da urla e canti di stampo razzista. Sarebbe stata la particolare esultanza a scatenare i “buu” razzisti dei supporters bianconeri, anche se alla fine il gesto dell’attaccante belga è stato giudicato non provocatorio.

L’accaduto ha indignato le istituzioni sportive. La Lega Serie A in primis si è subito dissociata condannando ogni episodio razzista o discriminatorio. In seguito sono intervenuti i club Inter e Juventus, che sui social hanno fatto valere la loro assoluta contrarietà alle azioni dei tifosi bianconeri. La sensazione, però, è che serva qualcosa in più. Non soltanto gesti e frasi simboliche. Servono indubbiamente provvedimenti sanzionatori per contenere e bloccare una volta per tutte il fenomeno xenofobo all’interno degli stadi.

Sono dello stesso parere i due rossoneri, che pubblicamente si sono schierati accanto al collega (rivale sul campo) Romelu Lukaku. Netta la presa di posizione.

Maignan e Bennacer, il supporto a Lukaku è da applausi

Anche il Milan nella giornata di oggi si è schierato in difesa del belga Lukaku, preso di mira dai cori razzisti dei tifosi juventini. “Il Milan ripudia ogni forma di razzismo” riporta il comunicato del club rossonero. Ma anche due giocatori milanisti hanno voluto dire la sua per appoggiare e sostenere il collega Romelu Lukaku. Si tratta di Mike Maignan e Ismael Bennacer, uno francese l’altro algerino hanno voluto porre un punto esclamativo sulla mancanza di procedimenti validi ed efficaci che puniscano tali comportamenti razzisti.

Il portiere del Milan, Maignan si è così espresso su Instagram: “Ogni anno è la stessa cosa. A cosa servono i gesti simbolici organizzati dalle autorità? Meno parole e più azioni è tutto ciò che chiediamo”. Il compagno Bennacer ha invece scritto: “Il razzismo non ha posto negli stadi e in nessun altro posto. E’ il momento di agire davvero. Ogni anno c’è lo stesso problema, ma non cambia mai nulla”.

Chiaro il messaggio dei due milanisti a supporto di Romelu Lukaku: basta chiacchiere, è l’ora agire con pene severe! A dimostrazione del fatto che dinnanzi ai valori morali ed etici la rivalità e i colori non esistono. Adesso si attende la decisione del Giudice Sportivo, per capire come verrà trattato il caso di razzismo che ha riguardato l’attaccante dell’Inter. Potrebbe essere punita la tifoseria bianconera, oppure potrà essere chiesto alla Procura un supplemento di indagine per fare maggiore chiarezza sull’accaduto.