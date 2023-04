L’Eintracht sfida il Milan: duello per l’attaccante da 15 milioni

Duello di mercato tra i tedeschi dell’Eintracht e il Milan: nel mirino di entrambi i club c’è uno degli attaccanti più apprezzati del momento.

Ormai non è certo un segreto. Il Milan in vista della prossima stagione punterà forte sulla ricerca di un nuovo centravanti, con caratteristiche ben specifiche.

Paolo Maldini andrà a caccia di un attaccante prima di tutto giovane, visto che c’è da ringiovanire il reparto in maniera evidente. Poi dovrà avere qualità simili a quelle di Olivier Giroud, dunque un numero 9 classico che sappia far salire la squadra e abbia ottime potenzialità in zona gol.

Tra i vari profili che il Milan già sta sondando in questo periodo, spicca un nome che potrebbe realmente essere utile alla causa, un rinforzo ideale di cui si sta parlando molto bene. L’attaccante del momento, soprattutto per quanto riguarda il calcio italiano.

Retegui-mania: l’Eintracht Francoforte vuole portarlo in Germania

Il giocatore in questione è Mateo Retegui. Ovvero il giovane bomber argentino ma con passaporto italiano che è stato convocato da Roberto Mancini come nuova risorsa della Nazionale azzurra.

Retegui ha subito iniziato la sua carriera italiana col botto: due reti nelle prime due gare di qualificazione ad Euro 2024 ed i media lo hanno subito incensato come bomber nuovo di zecca, da prendere a tutti i costi.

Le big di Serie A, tra cui il Milan, sono molto intrigate dalle qualità offensive di Retegui. Ma il futuro dell’italo-argentino potrebbe essere altrove: dalla Bundesliga sta arrivando un’offerta concreta per l’attaccante del Tigre.

Come scrive il giornalista tedesco Florian Plettenberg, si segnala il tentativo dell’Eintacht Francoforte per Retegui. Il club è molto attratto dal calciatore classe ’99 e starebbe preparando l’offensiva giusta per strapparlo alla concorrenza.

❗️News Mateo #Retegui: Yes, Eintracht Frankfurt is very interested in signing the 23 y/o striker from Tigre! Confirmed. @SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/LdbAFmnuQi — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 3, 2023

Dunque l’Eintracht, che potrebbe cedere a costi elevatissimi il proprio attuale bomber Kolo Muani in estate, ha individuato in Retegui il numero 9 ideale per il futuro. Una notizia che mette in allerta il Milan, che come detto è molto interessato all’italo-argentino.

Va detto che Maldini e Massara già da tempo avevano individuato Retegui come opzione per l’attacco della prossima stagione, facendolo seguire nel campionato argentino. Tutto questo ben prima della sua convocazione in Nazionale.