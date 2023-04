Milan, niente record: così resta dietro

Il Milan in questo modo e con i numeri appena fuoriusciti rischia di non arrivare al record tanto atteso per quanto riguarda gli spettatori.

Non c’è tempo di celebrare la vittoria roboante di Napoli. Il Milan deve subito rituffarsi sull’attualità e sulle prossime gare tra campionato e coppa per proseguire il cammino.

Il Napoli sarà avversario dei rossoneri anche in Champions League. Mercoledì 12 aprile scatterà la tanto attesa gara d’andata a San Siro e si attende un grande colpo d’occhio per quanto riguarda la presenza di tifosi.

Ancora ci sono le ultime migliaia di biglietti disponibili per Milan Napoli, ma difficilmente si arriverà alla vendita libera. L’intenzione del club è stata quella di privilegiare la presenza degli appassionati più ‘fedeli’ in tema di presenza allo stadio.

Milan-Napoli, non sarà incasso record per i rossoneri

Si prevede dunque il tutto esaurito, ma paradossalmente non sarà incasso record né per i rossoneri né per una partita ufficiale disputatasi in territorio italiano.

Milan-Napoli dovrebbe vedere più di 74 mila spettatori presenti a San Siro, con un incasso che secondo le stime si aggirerà sui 9 milioni di euro. Ma come detto non sarà record.

Infatti per la gara d’andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham, il Milan ha incassato di più di quello che si prevede per il 12 aprile. Il motivo riguarda proprio i tanti biglietti venduti ai non abbonati che hanno fatto lievitare i ricavi del club, rispetto alle prelazioni scontate degli abbonati al campionato o ai mini-abbonamenti per le coppe.

Di fatto, con queste previsioni, Milan-Napoli diventerà il secondo match nella classifica degli incassi da stadio per il calcio italiano. Al primo posto proprio Milan-Tottenham, gara in cui la società di Gerry Cardinale ha guadagnato la cifra più alta di sempre per la visione di una singola partita.

Tale incontro supererà al secondo posto di questa speciale classifica un altro match giocato a San Siro. Ovvero Inter-Barcellona, del 10 dicembre del 2019, terminato 1-1. In quell’occasione l’incasso era stato di circa 7,9 milioni di euro, mentre per Milan-Tottenham i ricavi da stadio si sono attestati sui 9,1 milioni.