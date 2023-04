ML – Diaz non si allena: le ultime da Milanello

Il fantasista alle prese con un problema agli adduttori non ha lavorato con il resto della squadra. Il punto della situazione in vista della sfida contro l’Empoli

Il Napoli è ormai alle spalle. La vittoria che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi rossoneri, va archiviata per guardare avanti. Per guardare alla sfida di venerdì sera contro l’Empoli.

Serve un altro successo per dare continuità e prova a blindare la zona Champions League. La lotta è davvero agguerrita e non sono più ammessi passi falsi. Ci sarà tempo, dunque, per pensare al match di andata dei quarti di finale contro gli azzurri di Luciano Spalletti.

Si giocherà mercoledì prossimo e dunque non ci saranno problemi per recuperare le forze dopo la partita contro i toscani. Anche per questo la squadra non dovrebbe essere molto diversa da quella ammirata domenica sera. E’ evidente, però, che ci sono delle situazioni da monitorare, come quella legata a Brahim Díaz.

Il trequartista, dopo essere stato decisivo contro il Napoli, servendo l’assist al bacio a Rafael Leao, per il primo gol e aver realizzato la rete del raddoppio, ha lasciato il campo anzitempo. Pioli aveva spiegato che la sostituzione era in via precauzionale per un fastidio agli adduttori. Nessun allarme.

Oggi, però, come raccolto da MilanLive.it, Diaz ha lavorato a parte, sul campo. Un allenamento lontano dal gruppo a due giorni dalla partita che fa pensare, che contro l’Empoli potrebbe partire dalla panchina ma sarà la giornata di domani a dircelo. Dalle parti di Milanello non ci sono dunque preoccupazioni ma contro i toscani la sua titolarità è in dubbio. Possibile, dunque, che ci sia un’occasione per Saelemaekers o De Ketelaere.

Riecco Messias

Si attendevano novità in merito alle condizioni di Junior Messias, che ieri aveva svolto un lavoro in parte con il gruppo. Oggi si è allenato totalmente con la squadra.

Il brasiliano, fermo dallo scorso otto marzo, è dunque recuperato e pronto a mettersi a disposizione già dalla partita contro l’Empoli. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno, invece, per avere maggiori certezze su Pierre Kalulu, che punta a recuperare per il ritorno di Champions League contro il Napoli