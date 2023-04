Aveva rifiutato il Milan, che errore: adesso può finire al Leicester

E’ stato accostato al Milan al punto da diventare un vero e proprio tormentone di mercato la scorsa estate. Ora può già cambiare squadra

Come da tradizione, ogni sessione di calciomercato porta sempre con sé una o più trattative che si prolungano per settimane con un esito più o meno favorevole per i club interessati.

Ne sa qualcosa il Milan, protagonista anche nel recente passato di trattative che si sono protratte per mesi, diventando giorno dopo giorno autentici tormentoni di mercato con aggiornamenti continui fino all’epilogo finale, in alcuni casi deludente per i tifosi e la stessa dirigenza.

Emblematico il caso di Sven Botman. Il difensore olandese ex Lille è stato trattato dal Milan per mesi. Già nel gennaio 2022 c’erano stati contatti diretti a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e gli agenti del calciatori. Contatti che sono proseguiti nei mesi avvenire senza il lieto fine con Botman che ha accettato la ricca offerta del Newcastle.

Meglio è andata con De Ketelaere. Immediatamente dopo la vittoria dello Scudetto, il nome del trequartista belga è stato accostato ai rossoneri, protagonisti poi di un estenuante trattativa conclusa con il Bruges a fine luglio. Per acquistare DK, il Milan ha speso oltre trenta milioni, un investimento che, finora, non ha dato gli esiti sperati.

Milan, l’ex obiettivo di mercato cambia subito squadra

Un altro tormentone di mercato per il Milan è stato anche Renato Sanches. Il centrocampista portoghese era stato scelto dalla dirigenza rossonera per sostituire Franck Kessie, passato al Barcellona a parametro zero.

Anche per Sanches ci sono state settimane di trattative con proposte e controproposte e addirittura si è scritto di una visita dello stesso calciatore a Casa Milan per un incontro con i dirigenti che avrebbe potuto sbloccare definitivamente la trattative.

Alla fine, anche per Sanches, l’attesa fumata bianca non è arrivata. A spuntarla, infatti, è stato il Paris Saint Germain. Decisivo l’intervento di Luis Campos, diventato d.s. dei parigini dopo la precedente esperienza nel Lille, club nel quale aveva portato lo stesso Sanches dal Bayern Monaco.

L’esperienza al PSG, finora, è stata davvero deludente. Il gol all’esordio con la maglia dei campioni di Francia è stata un’illusione. In una stagione condizionata dagli infortuni, Sanches ha totalizzato, finora, 21 presenze totali con il PSG senza mai la certezza di un posto da titolare, nonostante la presenza di Galtier, allenatore con il quale aveva condiviso la precedente esperienza al Lille.

Inevitabili, dunque, le voci su un suo possibile addio a fine stagione. Il portale iberico Todofichajes, riferisce di un forte interessamento del Leicester nei confronti di Sanches, specie in caso di partenza di uno dei due top player delle Foxies ovvero Tielemans o Maddison. Un’indiscrezione da monitorare con attenzione. Qualora dovesse concretizzarsi, per Sanches sarebbe la seconda esperienza in Premier League dopo quella con lo Swansea.