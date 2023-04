Come sta Berlusconi, il dottor Zangrillo: “Ha la leucemia”

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Pier Silvio Berlusconi: arriva il bollettino medico del San Raffaelle a firma di Albero Zangrillo

Nelle ultime ore tutti sono in ansia per le condizioni di salute di Pier Silvio Berlusconi. L’ex premier e presidente del Milan è attualmente ricoverato in terapia all’Ospedale San Raffaele di Milano. La situazione è apparsa da subito delicata e viene ora monitorata in ogni istante.

Non era previsto un bollettino medico per oggi ma, visto che sono trapelate voci in merito a una diagnosi grave, lo stesso ospedale ha deciso di emettere una nota ufficiale che porta la firma proprio di Alberto Zangrillo, medico personale di Berluscono e responsabile del reparto di terapia intensiva dove è recuperato il Cavaliere, e del professor Fabio Ciceri.

All’interno della nota è riportato il messaggio principale, che dice che “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare”. Il bollettino è più lungo e parla di leucemia cronica per l’attuale patron del Monza. La nota infatti continua così: “L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui Egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive”.

Nella nota si aggiunge che la strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti. La famiglia, dai figli al fratello e la compagna, sperano che Silvio Berlusconi, che ha compiuto 86 anni lo scorso 29 settembre, possa superare anche questa battaglia con la sua tenacia.