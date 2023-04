Infortunio Brahim Diaz: arriva l’annuncio di Pioli

Il tecnico del Milan ha chiarito la situazione dello spagnolo in occasione della conferenza stampa, ma non svela le scelte per domani

Brahim Diaz è stato uno dei migliori nella vittoria domenica scorsa al Diego Armando Maradona per 0-4 contro il Napoli. Lo spagnolo ha realizzato un gol e fornito un assist, ma prima dell’ora di gioco ha dovuto lasciare il campo dopo aver avvertito un fastidio.

Per l’ex Real Madrid si tratta di un problema agli adduttori, ma comunque di lieve identità. Il classe ’99 infatti ha svolto una seduta personalizzata solo a scopo precauzionale, considerando che il calendario del Milan ora è davvero fitto e soprattutto pieno di impegni cruciali. Chiaramente, la data cerchiata in rosso dal Diavolo è quella di mercoledì 12 aprile, con il match dei quarti di finale di andata di Champions League, ancora contro il Napoli.

Lo stesso Stefano Pioli, che oggi ha parlato in conferenza stampa, ha confermato che la situazione di Diaz è sotto controllo e che il giocatore è convocabile già per domani: “Ha fatto due allenamenti a parte ma è a disposizione. Poi domani farò le mie scelte. Non è un classico esterno ma nel centro-destra fa molto bene. E’ un giocatore con caratteristiche particolari ma l’importante è che stia bene”.

Lo spagnolo titolare con l’Empoli? Pioli non ha ancora deciso

La Champions è un appuntamento davvero attesissimo in casa Milan, ma è anche vero che domani c’è un’altra sfida chiave nella corsa ai primi quattro posti in campionato, contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Un giocatore come lui può risultare molto utile per questa gara contro la formazione toscana. Il mister è rimasto comunque sul vago per quanto riguarda le decisioni sull’undici titolare in vista del match di domani sera. Ha infatti dichiarato: “La formazione sarà la migliore possibile per quelle che sono le mie idee. Giocheremo tante partite tutte importantissime e qualche cambiamento ci sarà“.

Le soluzioni sulla trequarti ci sono e Pioli può permettersi di far rifiatare Diaz. C’è De Ketelaere, che spera in un’altra chance, con Saelemaekers a tornare sulla fascia destra. Si potrebbe anche rivedere Bennacer in posizione più avanzata, proprio come accaduto contro il Napoli, e le cose sono andate molto bene.