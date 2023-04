Berlusconi reagisce bene alle cure: “Ce la farò”

Le ultime notizie relative a Silvio Berlusconi, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Attorno al presidente cresce la fiducia. Ecco la situazione

“È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su. Ce la farò“. Silvio Berlusconi ha voluto mandare un messaggio, tramite le pagine de Il Giornale, in una telefonata al direttore del quotidiano, Augusto Minzolini.

Parole con le quali il presidente ha voluto tranquillizzare tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza in questi giorni difficili. L’ex numero uno del Milan ha trascorso la sua seconda notte in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, dopo il ricovero avvenuto mercoledì scorso.

Berlusconi circondato d’affetto

Ieri la famiglia gli è stata vicino: sono arrivati così i messaggi del figlio Pier Silvio, che lo ha definito un leone, e del fratello Paolo, che si è detto fiducioso.

Fiducia che sembra crescere di ora in ora. Secondo quanto filtra da ambienti ospedalieri, riporta l’Ansa, infatti, Silvio Berlusconi sta reagendo bere alle cure. A preoccupare è chiaramente l’infezione polmonare e oggi verranno fatti ulteriori accertamenti. Non sono attesi nuovi bollettini ma dall’ospedale, dove ieri è arrivato anche Adriano Galliani, nello stesso momento in cui ha varcato i cancelli anche Barbara Berlusconi, potrebbero giungere ulteriori novità.