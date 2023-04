Papera di Onana e l’Inter pareggia: il Milan può allungare, la classifica

I nerazzurri non riescono a vincere all’Arechi e falliscono l’occasione per superare i cugini rossoneri: ancora un passo falso per la squadra di Inzaghi

Non sembra esserci fine al momento negativo dell’Inter, che non riesce a vincere nemmeno all’Arechi contro la Salernitana nel match che apriva la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri arrivavano da tre sconfitte consecutive in campionato contro Spezia, Juventus e Fiorentina e avevano assolutamente bisogno di tornare al successo. Serviva una vittoria sia per motivi di classifica che per arrivare al meglio al match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, ma così non è stato è arrivato solo un pareggio per 1-1.

La squadra di Simone Inzaghi era partita effettivamente molto bene andando in vantaggio dopo appena 6 minuti con il gol di Robin Gosens. Per tutta la durata del match l’Inter ha attaccato e sfiorato la rete del raddoppio in diverse occasioni. Clamorosa quella sbagliata da Romelu Lukaku nella ripresa, con un colpo di testa da distanza ravvicinata che si è stampato sulla traversa.

Nel finale succede qualcosa di ancor più clamoroso perché a pochi istanti dal termine arriva il pareggio di Antonio Candreva, che segna da lontanissimo con un tiro cross che si insacca all’angolino. Colpevole il portiere dell’Inter Andre Onana, che calcola male la traiettoria.

Stasera il Diavolo può allungare: la classifica aggiornata

Non riesce dunque il momentaneo sorpasso in classifica ai nerazzurri sul Milan, ma solo l’aggancio a quota 51 punti. In questo momento la classifica nelle zone alte è cortissima e la lotta per un posto in Champions League è davvero apertissima.

Stasera la squadra di Stefano Pioli ha l’occasione per andare a +3 sui cugini, ma deve battere l’Empoli di Paolo Zanetti, che di certo non regalerà nulla. Domani sera poi, occhi puntati sul big match di giornata dell’Olimpico tra la Lazio e la Juventus, con i biancocelesti che vogliono la fuga, mentre la Vecchia Signora può riaprire davvero tutto. Di seguito la classifica aggiornata:

1 Napoli 71

2 Lazio 55

3 Milan 51

4 Inter 51

5 Roma 51

6 Atalanta 48

7 Juventus 44 (-15)