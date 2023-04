Calciomercato Milan, in Ligue 1 il bomber ideale: costa 40 milioni

Dalle ultime notizie di Tuttosport filtra il grande interesse del Milan per un attaccante che milita in Ligue 1. E’ il prescelto in vista della prossima stagione

L’attacco del Milan va assolutamente rivisto in vista della prossima stagione. La squadra, che ambisce a tornare presto tra le migliori d’Europa, non può continuare a basare la sua forza offensiva su un reparto così instabile. Eccetto Giroud, tra l’altro ad un passo dal rinnovo, gli altri rappresentano oggi un’enorme delusione. Su Zlatan Ibrahimovic c’è poco da dire. A 41 anni suonati non si può ancora chiedere molto allo svedese, soprattutto al suo fisico. Ma da Origi e Rebic ci si aspettava sicuramente molto di più.

In realtà, il belga e il croato si stanno dimostrando inefficaci e leziosi. Poca incisività, poca attenzione, poca grinta la davanti. L’ultima contro l’Empoli ha lasciato amareggiati i tifosi, che si aspettavano sorprese positive dalla titolarità dei due attaccanti. Invece, nulla da fare. Il loro futuro sembra lontano dal Milan. In estate si valuteranno le offerte sul tavolo per Divock e Ante, ma ad oggi appare scontata la loro partenza.

L’idea di Maldini e Massara è dunque quella di regalare a Stefano Pioli due nuovi attaccanti, dalle caratteristiche differenti. Uno più esperto, ma che non superi i 30 anni; l’altro un giovane dalle grandi potenzialità. C’è un profilo che ha stregato completamente la dirigenza milanista.

Milan, è lui il prescelto: ritorno di fiamma

Il profilo che probabilmente piace maggiormente a Maldini e Massara porta il nome di Jonathan David. Chi non conosce il talentoso attaccante in forza al Lille? Il Milan in realtà lo segue da parecchio tempo, e non è un caso che il ragazzo venga accostato al Diavolo ormai da due stagioni. D’altronde, al club rossonero piace particolarmente guardare in territorio transalpino, e questo grazie soprattutto a Moncada, il capo scout francese esperto di Ligue 1 e Ligue 2.

David rappresenta da tempo un sogno per i tifosi rossoneri. E’ il perfetto mix tra giovinezza ed esperienza (ha giocato in Champions League). Per non parlare del suo sopraffino fiuto per il gol. E’ un vero bomber il canadese, sprecato per giocare al Lille e nel campionato di Ligue 1. Classe 2000, in questa stagione ha già segnato 21 reti fornito 4 assist in 31 presenze complessive. Numeri da capogiro!

Secondo Tuttosport, il Milan non ha dubbi che David sia il profilo perfetto che garantire una continuità di prestazioni nell’attacco rossonero. L’ostacolo potrebbe essere il costo del cartellino. Con contratto in scadenza nel 2025, servirebbero tra i 40 e i 50 milioni di euro per scipparlo al Lille in estate. Un investimento che il Diavolo potrebbe concedersi, a patto che venga centrata la qualificazione alla prossima Champions League. Bisogna dunque pazientare la fine della stagione per avere una panoramica più chiara.