Calciomercato Milan, 16 milioni per il fantasista: offerta confermata

Il Milan ha deciso di presentare un’offerta per l’acquisto di un trequartista: confermato l’importo che era già trapelato.

Il mercato del Milan sarà inevitabilmente condizionato da qualificazione in Champions League e rinnovo di Rafael Leao. Ma ci sono operazioni che Paolo Maldini e Frederic Massara contano di poter fare anticipatamente.

Ad esempio, nella lista dei giocatori in scadenza sono presenti dei nomi che farebbero molto comodo a Stefano Pioli. Il mese di aprile può essere decisivo per provare a chiudere alcune trattative. Inoltre, in casa rossonera tra non molto andranno prese delle decisioni riguardanti i calciatori che sono arrivati in prestito. L’addio di Tiemoué Bakayoko è scontato, quello di altri due compagni no.

Calciomercato Milan, Vranckx e Brahim Diaz: cosa succederà?

Aster Vranckx non sta trovando spazio con Pioli, che ha detto pubblicamente che il belga deve fare di più per cambiare le gerarchie del centrocampo. Evidentemente, il giocatore non soddisfa l’allenatore e per questo oggi appare un po’ difficile immaginare il riscatto del suo cartellino.

Il Milan ha concordato con il Wolfsburg un diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Ci sono rumors sul fatto che il club rossonero stia comunque pensando di comprare Vranckx, ma chiedendo uno sconto sulla cifra pattuita. Non ci stupiremmo se alla fine l’ex Mechelen dovesse tornare in Germania.

Un calciatore che, invece, è considerato un titolare da Pioli è Brahim Diaz. Lui è a Milano in prestito secco e quindi il Diavolo deve avviare una nuova trattativa con il Real Madrid per trattenerlo. Massara ha dichiarato che c’è l’intenzione di puntare ancora su di lui per il futuro, però trovare un accordo non è semplice.

Brahim Diaz, l’offerta rossonera

Dalla Spagna è più volte trapelato l’intento del Real Madrid di dare un’occasione a Brahim Diaz nella prossima stagione. Molto dipenderà anche da chi sarà l’allenatore dei blancos, visto che Carlo Ancelotti nonostante i tanti trofei vinti non è considerato intoccabile da Florentino Perez.

In ogni caso, il Milan farà un tentativo. Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma che la dirigenza del giocatore sta parlando con gli agenti del giocatore ed è pronto a offrire 15-16 milioni di euro per acquistare il cartellino a titolo definitivo. Già nei giorni scorsi si era parlato di una proposta economica di questo tipo. Da capire a che prezzo, eventualmente, il Real Madrid accetterà di considerare la cessione dell’ex fantasista Manchester City.