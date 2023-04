Colpo a zero dalla Francia: scelto l’attaccante per Pioli

Il Milan guarda in Francia per rafforzare il proprio attacco. L’ultima idea porta in Ligue 1: può sbarcare in Serie A a parametro zero. Ecco di chi si tratta

Ventuno gol in trenta partite di campionato. E’ questo il bottino raccolto, lo scorso anno, dall’attaccante finito nel mirino del Milan.

I rossoneri, come riporta Relevo, starebbero pensando a Moussa Dembélé, centravanti del Lione, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto. Il francese 26enne rappresenta un’occasione che Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero valutando per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il rendimento di Dembélé, bisogna dirlo, è in netto calo e sono i numeri a dirlo. Nel 2022/2023 ha segnato solamente tre reti nelle 22 partite di Ligue 1 disputate. In calciatore, nella stagione 2020/2021, ha indossato sia la maglia del Lione che quella dell’Atletico Madrid, realizzando però solo un gol in 23 match totali. Andando indietro, di un’ulteriore stagione, quella 19/20, i centri realizzati furono 24, in 46 match.

Una carriera ad intermittenza, dunque, quella di Dembele che ha segnato tanto anche giocando per il Celtic Glasgow. Forse al Milan, che ha fallito l’acquisto di Divock Origi ed è alle prese con le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, che non offrono garanzie, avrebbe bisogno di qualcos’altro per rafforzare un reparto, che ad oggi è Giroud dipendente.

Lione nel mirino: non solo Dembélé

C’è dunque Dembélé nel mirino del Milan. Ma l’attaccante francese, che il prossimo 12 luglio compirà 27 anni, non è l’unico giocatore del Lione ad essere finito sotto la lente di ingrandimento del club rossonero.

Come è noto, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno seguendo, ormai da tempo, un altro elemento della rosa allenata da Laurent Blanc, che va in scadenza il prossimo 3o giugno. Stiamo parlando di Houssem Aoaur, di due anni più giovane, che in stagione ha giocato quattordici partite, tra campione coppa, riuscendo a segnare un gol. Il centrocampista può fare il mediano così come il trequartista, può dunque rappresentare il rinforzo giusto per la squadra di Pioli. Si Aouar, però, si registra l’interesse di tante squadre, dai club di Premier League, come il Manchester United, al Real Betis. Il Milan ne sta parlando con il suo entourage ma al momento nessun accordo. A fare la differenza, anche in questa circostanza, può essere l’approdo in Champions League.