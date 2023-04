Gerry Cardinale torna in Italia: in agenda Milan-Napoli e non solo

Cardinale è atteso nuovamente in Italia: sarà a San Siro per Milan-Napoli di Champions, però dovrebbe occuparsi anche di altro.

L’Italia sta diventando sempre più familiare a Gerry Cardinale, che ha già fatto due viaggi a Milano in tempi recenti. Ambedue le volte si è occupato del tema stadio, a lui molto caro. Ha incontrato due volte il sindaco Beppe Sala e il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il fondatore di RedBird Capital Partners sa benissimo che il club ha bisogno di un impianto sportivo di proprietà per stare ai vertici del calcio mondiale. Senza di esso, è impensabile competere con costanza con le attuali big europee. Adesso si tratta di scegliere l’area nella quale costruire l’opera. La priorità è restare in città, però c’è tanta opposizione di politica e cittadinanza sulla zona de La Maura. Attenzione a San Donato Milanese e Sesto San Giovanni.

Gerry Cardinale torna a Milano: Champions e non solo

Cardinale è atteso nuovamente in Italia per domani. L’uomo d’affari italo-americano sarà a San Siro mercoledì sera per assistere a Milan-Napoli, match d’andata delle semifinali di Champions League. I suoi precedenti alla Scala del Calcio sono incoraggianti.

Il 3 settembre 2022 Milan-Inter è finita 3-2, poi l’8 ottobre Milan-Juventus 2-0 e infine il 14 febbraio 2023 Milan-Tottenham 1-0. Il managing partner di RedBird Capital Partners è una sorta di portafortuna, vedremo se funzionerà anche mercoledì contro il Napoli.

Cardinale a Milano continuerà anche ad occuparsi del progetto stadio. Ha fretta e vuole accelerare per avvicinare il club a un obiettivo prezioso per il suo futuro. Quello di aprile può essere un mese decisivo per capire la piega definitiva di questa intricata vicenda. Purtroppo, spesso in Italia può essere difficile realizzare determinati progetti. Tra burocrazia e altre questioni possono esserci diversi ostacoli da dover superare.

San Donato e Sesto San Giovanni alternative a La Maura

Vedremo se il Milan sarà destinato a rimanere in città oppure se dovrà traslocare. Cardinale sa quanto sarebbe importante restare a Milano, però ci sono tante complicazioni che possono spinge verso un trasferimento.

Sesto San Giovanni e San Donato Milanese sono paesi limitrofi che sono disponibili ad accogliere la squadra rossonera. Nel primo caso c’è qualche problematica legata alla bonifica dell’ex area Falck, mentre nel secondo la strada sarebbe più spianata. Non rimane che attendere.