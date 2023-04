Spalletti perde un altro attaccante: emergenza per Milan-Napoli

Arrivano aggiornamenti sui giocatori dati in dubbio in vista di Milan-Napoli di Champions: per Pioli c’è una notizia positiva.

Mercoledì sera il Milan affronta il Napoli nell’andata dei Quarti di Champions League. Un match sicuramente non facile, soprattutto alla luce della stagione straordinaria che sta disputando la squadra di Luciano Spalletti.

Il successo per 4-0 dei rossoneri nel recente scontro di campionato non deve ingannare. Stefano Pioli e i suoi ragazzi hanno certamente la consapevolezza di poter vincere, ma al tempo stesso sanno che gli avversari non si faranno schiacciare come successo allo stadio Diego Armando Maradona. In ogni caso, sarà fondamentale mettere in campo una prestazione simile a quella che ha visto il Diavolo trionfare nel big match di Serie A.

Verso Milan-Napoli: le ultime su Kalulu, Osimhen, Simeone e Raspadori

Il Milan dovrebbe recuperare Pierre Kalulu per la sfida di San Siro. Oggi l’ex Lione ha svolto metà allenamento in gruppo e metà a parte, portando avanti un lavoro personalizzato. Salvo soprese, dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Poi deciderà Pioli se lanciarlo subito titolare oppure farlo partire dalla panchina. In ogni caso, averlo a disposizione è importante.

Per quanto riguarda il Napoli, Spalletti è un po’ in apprensione per la situazione dei suoi tre attaccanti. Victor Osimhen oggi ha lavorato a parte, prima sul campo e poi in palestra. Il nigeriano vuole esserci a Milano, però verrà convocato solo se non ci saranno rischi di ricaduta.

Giovanni Simeone ha svolto delle terapie dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Lecce, mentre Giacomo Raspadori ha svolto del lavoro individuale. Domani si capiranno meglio le condizioni fisiche dei tre giocatori azzurri.

La probabile formazione rossonera

In attesa di aggiornamenti sui giocatori in dubbio, la formazione di Pioli per Milan-Napoli sembra già fatta. Dovrebbe essere la stessa della vittoria conseguita in campionato allo stadio Diego Armando Maradona.

Mike Maignan in porta, quartetto Calabria-Kjaer-Tomori-Theo Hernandez in difesa, Rade Krunic e Sandro Tonali in mediana con Ismael Bennacer un po’ più avanzato. Brahim Diaz e Rafael Leao gli esterni offensivi, Olivier Giroud l’unica punta.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Saelemaekers, Leao; Giroud.