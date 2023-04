Juventus, tra Allegri e Paredes lite accesa: cosa è successo

Litigio furibondo nello spogliatoio della Juve. Protagonisti l’allenatore Massimiliano Allegri ed il calciatore argentino Leandro Paredes.

Il momento in casa Juventus è tutto sommato positivo. La squadra allenata da Massimiliano Allegri vuole fare più punti possibili in campionato in attesa della sentenza sulla penalizzazione di 15 punti, che i bianconeri vorrebbero veder ripristinati.

Inoltre la Juve è sia ai quarti di Europa League, visto che domani giocherà in casa l’andata del turno contro lo Sporting Lisbona, sia in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Nonostante il clima sia positivo e l’umore buono, anche fra i tifosi, è scoppiato a Pasquetta un vero e proprio caso interno alla Juventus. Tutto è accaduto nell’allenamento di lunedì alla Continassa.

Paredes sbotta per il poco spazio: avventura già al capolinea

Le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport parlano chiaro. Dopo l’allenamento del lunedì, di fronte a circa 300 tifosi bianconeri venuti alla Continassa per spronare la squadra dopo il k.o. con la Lazio, è accaduto l’impensabile.

Leandro Paredes, apparso già nervoso durante la sessione sul campo, ha letteralmente sbottato contro mister Allegri. L’argentino è stato visto allontanarsi dal campo con un’espressione piuttosto contrariata, per poi esplodere negli spogliatoi.

Pare che l’ex Roma ed Empoli se la sia presa pubblicamente, di fronte a tutta la squadra, con Allegri. Il tecnico bianconero è reo di aver utilizzato Paredes con il contagocce, soprattutto nel girone di ritorno, con soltanto 170′ giocati da febbraio ad oggi. Un affronto per un campione del mondo come il centrocampista, che non l’ha presa bene.

Nervi tesi negli spogliatoi di Vinovo, con Paredes furioso contro Allegri che certamente avrà reagito verbalmente alle accuse del suo calciatore. Tensione palpabile anche nei minuti successivi, con la squadra che è andata a pranzo in gruppo, mentre l’argentino ha preferito saltare il pasto per evitare di incrociare ancora Allegri.

Un episodio che sancisce di fatto la fine dell’avventura juventina di Paredes, in prestito dal Psg fino a luglio. Il d.s. Cherubini non riscatterà il calciatore classe ’94, che tornerà sicuramente a Parigi al termine della stagione. Per lui un’annata negativa a Torino, fatta di panchine, esclusioni e occasioni sprecate. Non è un caso se Allegri gli ha preferito spesso Manuel Locatelli e persino il baby Enzo Barrenechea, promosso dalla squadra Next Gen.