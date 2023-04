Osimhen, sì o no per Milan-Napoli? L’annuncio di De Laurentiis

La presenza di Osimhen in Milan-Napoli di Champions è una delle incognite: De Laurentiis ha fatto un annuncio sul tema.

È la vigilia di Milan-Napoli e si respira un clima particolare. Entrambe le squadre sanno di giocarsi tanto domani a San Siro, anche se ci sarà poi il match di ritorno da disputare allo stadio Diego Armando Maradona. Comunque, vincere il primo round è molto importante e potrebbe indirizzare la qualificazione.

L’ultima partita di campionato ha visto i rossoneri vincere 4-0 in trasferta ed è difficile immaginare un bis. La squadra di Luciano Spalletti si farà trovare più preparata a Milano. Resta da capire se l’allenatore toscano avrà a disposizione tutti i suoi uomini d’attacco, visto che ci sono stati gli infortuni. Probabilmente, oggi verrà fatta chiarezza definitivamente.

Milan-Napoli, De Laurentiis parla di Osimhen

Il grande dubbio riguarda la convocazione di Victor Osimhen, che ieri ha svolto del lavoro personalizzato tra campo e palestra. Il centravanti nigeriano non ha ancora smaltito completamente l’infortunio muscolare accusato in Nazionale. Si sta impegnando per essere disponibile, però al Napoli devono essere prudenti ed evitare rischi che possano provocare ricadute.

Aurelio De Laurentiis, fermato a Ischia da alcuni tifosi, avrebbe pronunciato le seguenti parole riportate oggi dal quotidiano La Repubblica: “Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo per il 18 al Maradona“. Il patron del Napoli avrebbe escluso il recupero di Osimhen per il match di domani sera. Verità o pre-tattica? Lo sapremo molto presto.

Non ci sarà Giovanni Simeone, colpito a sua volta da un infortunio muscolare nella recente partita di campionato contro il Lecce. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Giacomo Raspadori, che comunque non sembra essere al meglio della condizione fisica. Ieri ha svolto delle terapie presso il centro sportivo azzurro. La sua convocazione non pare a rischio.

Champions League, Milan-Napoli: le probabili formazioni a San Siro

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.