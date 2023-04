Pioli: “La Champions è un’altra cosa. Domani il livello è alto”

Le parole del tecnico dei rossoneri alla vigilia di Milan-Napoli: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa

Domani il Milan si gioca una delle partite più importante della stagione, ovvero il quarto di finale di andata di Champions League. I rossoneri cominciano a San Siro e hanno l’obbligo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno della settimana prossima al Maradona.

Il Diavolo deve mettersi alle spalle il pareggio contro l’Empoli e cercare di replicare la straordinaria prova di una decina di giorni fa contro la squadra di Luciano Spalletti. Sarà una doppia sfida molto intensa e a fare la differenza possono essere i dettagli, per cui la determinazione e l’attenzione sono componenti fondamentali.

Intanto è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo Pierre Kalulu e c’è curiosità di capire se il francese potrà iniziare dal primo minuto, oppure verrà solamente portato in panchina. I problemi maggiori li ha il Napoli, con l’emergenza a livello offensivo, ma non è ancora certa l’assenza di Victor Osimhen, che potrebbe anche essere convocato.

Alle 14.30 Stefano Pioli e Theo Hernandez parlano in conferenza stampa e tratteranno i tanti temi di questa doppia sfida, e non solo. Segui il LIVE della conferenza con noi.

Sui precedenti equilibrati

La Champions è tutta un’altra cosa e domani giocheremo la prima di due sfide. E’ impossibile ripetere le partite precedenti. Sappiamo che dobbiamo essere al massimo per competere contro un avversario così forte.

Cosa serve domani

Deve giocare una partita con attenzione perché affrontiamo un avversario di alta qualità. Anche noi dovremo mettere tanta qualità. Il livello è molto alto.

Come si annulla il divario in classifica

La Champions è un’altra storia e abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Scenderà in campo San Siro e il lavoro di squadra ti dà più possibilità di vincere.

Può essere un vantaggio il ritardo in classifica?

Non credo. Stiamo parlando di Champions e di Milan, quindi della nostra storia. Siamo sereni perché l’abbiamo preparata bene e dobbiamo giocare con entusiasmo. Tutte e due le squadre sono motivatissime perché arrivare in fondo alla Champions è una cosa fantastica.

Cosa teme del Napoli?

Il Napoli è la seconda squadra dopo il Bayern ad aver vinto più partite. Ormai sono tutte squadre fortissime ma anche noi abbiamo le nostre qualità da mette in campo. Mi aspetto due sfide molto equilibrate. Credo che ci si possa aspettare dal Napoli anche qualcosa di diverso. Non so che scelte farà Spalletti, mi immagina qualcosa di diversa in fase difensiva. Comunque l’avversario qualche spazio ci sarà e dobbiamo essere bravi a sfruttarli al meglio.

Le domande a Theo Hernandez

Sulla sfida di domani

Abbiamo avuto tante partite belle e quella di domani è una di queste. Lo 0-4 non cambia nulla, domani sarà un’altra partita e ci aspettiamo il solito Napoli forte. Quella partita è stata giocata e ora ce ne è una nuova.

Ti senti un leader?

Per me essere il vice-capitano del Milan è un grande onore. Da quando sono arrivato qui sono fiducioso. Adesso dobbiamo pensare alla partita di domani.

Sull’assenza di Osimhen

Non cambia niente. Il Napoli ha grandi calciatori, chiunque giocherà domani lo farà bene.

Sul futuro al Milan

Sogno di restare qui più a lungo possibile. Non si sa mai per il futuro: io penso solo a domani. Per me è una gara importantissima.

Si può vincere la Champions

Sì, penso che possiamo vincerla. L’importante però resta domani: abbiamo lavorato bene per dare il massimo domani. Quello che succederà dopo vedremo.

Bisogna onorare il calcio italiano?

Non dobbiamo onorare niente perché tutto il mondo sa che il calcio italiano è importante.

Champions come riscatto per il Mondiale?

Dopo la finale ero un po’ giù ma è il passato. Adesso siamo concentrati sulla Champions.

Su Di Lorenzo

Siamo due giocatori diversi, abbiamo i nostri punti di forza.

Su Mbappé e Leao

Sono due grandi calciatori. Rafa deve migliorare ancora qualcosa ma è compito del mister. Poi sul suo futuro sta a lui decidere.