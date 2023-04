Repubblica rivela la confessione privata di Leao: sul rinnovo ha già deciso cosa fare

Trapela un’altra conferma sulla volontà di Leao per il suo futuro: si avvicina il rinnovo con il Milan?

Il Milan è concentrato sulle vicende di campo, con obiettivi importanti tra Serie A e Champions League, però si lavora intensamente anche fuori. Tra i temi più delicati c’è il rinnovo di Rafael Leao.

Il contratto del portoghese scade a giugno 2024, quindi è fondamentale riuscire a trovare un accordo prima della fine della stagione. Se non dovesse esserci il prolungamento entro giugno, allora la cessione diventerà inevitabile. Il club rossonero non può rischiare di perdere a parametro zero un giocatore di tale valore. Ci sono già stati illustri precedenti che non vanno ripetuti.

Rafael Leao vuole rimanere al Milan

Da mesi trapela che il desiderio di Leao è quello di continuare a giocare con il Milan. Nonostante questa importante base di partenza, la trattativa non è ancora giunta a un esito positivo. C’è sempre stata un po’ di distanza economica tra le parti.

Il quotidiano La Repubblica oggi scrive che Rafa in privato si è sbilanciato affermando: “Resterò al Milan“. Si attende di capire se dalle parole si passerà ai fatti. Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero chiudere l’operazione dopo i Quarti di Champions League. Dalla società trapela che è esclusa l’ipotesi di un rinnovo ponte fino al 2025, la volontà è quella di firmare un contratto più lungo.

Rimane in ballo la questione delicata del risarcimento allo Sporting, che deve ricevere circa 20 milioni di euro da Leao e dal Lille. Il club francese ha smentito, informalmente, di volersi fare carico del pagamento dell’intesa somma. Dal Portogallo era trapelato proprio questo, però il LOSC al momento non sembra intenzionato a coprire tutta la spesa.

Come finirà la telenovela?

Il Milan non è coinvolto direttamente, però la trattativa per il rinnovo è condizionata da questa vicenda. Visto che il giocatore deve versare la propria parte, è normale che l’entourage cerchi di ottenere il migliore contratto possibile. Il club rossonero potrebbe contribuire corrispondendogli un bonus alla firma che poi lui potrebbe utilizzare per pagare lo Sporting. Vedremo se sarà questa la soluzione.

Ovviamente, sullo sfondo non mancano delle società che monitorano la situazione di Leao e che potrebbero farsi avanti concretamente. In questo momento, però, non sembrano esserci offerte reali per il giocatore. Il Milan, però, deve accelerare.